Mirassol x Bragantino pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, o Mirassol encara o Bragantino, no Estádio José Maria de Campos Maia, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).
Onde assistir?
O jogo terá transmissão do Prime vídeo.
Como chegam as equipes
Na partida de ida, Bragantino e Mirassol empataram por 1 a 1 no Estádio Cícero de Souza Marques. Em caso de nova igualdade no duelo de volta, a decisão será nos pênaltis.
Pelo Campeonato Brasileiro, o Mirassol vem de um empate por 1 a 1 contra a Chapecoense e está na 18ª colocação, com 13 pontos. Já o Bragantino perdeu para o Santos por 2 a 0 e soma 20 pontos na tabela, na sétima posição.
Prováveis escalações
Mirassol
Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira, Willian Machado e Victor Luís; Denílson, Aldo Filho e Eduardo; Alesson e Nathan Fogaça.
Técnico: Rafael Guanaes
Bragantino
Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Marcelinho; Lucas Barbosa, Vinicinho e Isidro Pitta.
Técnico: Vagner Mancini
Arbitragem
- Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
- Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Ficha técnica
Confronto: Mirassol x Bragatino
Competição: Copa do Brasil - 5.ª Fase (Volta)
Data e horário: quarta-feira, 12 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio José Maria de Campos Maia.