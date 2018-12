Mesmo com “profissionais”, Santos perde para o Botafogo na Copa RS

O Botafogo venceu o Santos por 2 a 1 na tarde desta terça-feira, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, pela Copa RS Sub-20.

Os cariocas abriram o placar com Gláuber, aos 42 minutos do primeiro tempo. O Peixe empatou com o segundo gol de Wagner na competição, aos 11 da etapa final. E aos 26, o Fogão desempatou, com Gabriel.

O Alvinegro foi derrotado mesmo com os reforços do zagueiro Kaique Rocha, o meia Lucas Lourenço e o centroavante Yuri Alberto, relacionados para a partida final do Campeonato Brasileiro contra o Sport, no último domingo, na Ilha do Retiro.

Na próxima rodada, a quarta da Copa RS, o Santos enfrenta o Peñarol-URU, quinta-feira, às 15h. Às 17h30, o Botafogo enfrenta o Racing-ARG. As partidas ocorrerão no Sesc Protásio Alves.

Com um jogo a mais que o Santos, o Botafogo é o líder do Grupo A, com seis pontos. O Peixe tem três. Grêmio fecha.