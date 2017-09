Meia na base, Mayke quer aproveitar “auge” no Palmeiras e se firmar na lateral

Em 2013 e 2014, Mayke foi destaque do elenco bi campeão brasileiro consecutivo do Cruzeiro. O camisa 12, revelado na Raposa, subiu para o profissional já como lateral-direito, mas era meio-campista nas categorias de base celeste.

“Desde a base criam muitos atacantes, meias. Eu cheguei ao Cruzeiro como meia, fui virando lateral de acordo com o tempo. Quando subi, já era lateral”, disse o atleta, que será titular do Palmeiras na próxima segunda-feira, contra o Coritiba.

Mayke iniciou jogando as partidas contra Avaí e Botafogo, pela 17ª e 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, respectivamente. Depois, uma lesão no tornozelo fez com que o ala voltasse a perder espaço no clube, o que assusta o jogador, que já sofreu com contusões nos últimos anos.

“Nos últimos dois anos tive lesões. Em 2016 principalmente. Fiquei oito meses parado e isso me atrapalhou bastante. Agora, é tirar isso da cabeça, pensar em não me lesionar mais, estar em campo atuando e fazendo bons jogos”, disse o atleta, que, no entanto, deixa no passado as temporadas em que foi considerado melhor do país em sua posição.

“Não vou ser o mesmo Mayke de 2013 e 2014, mas procuro ser o Mayke de 2017. Estou no caminho certo, na minha melhor fase do Palmeiras.Tenho a ajuda dos meus companheiros e estou feliz por estar em uma crescente. Espero ser um Mayke que possa ajudar o Palmeiras”, finalizou.

Com Mayke entre os titulares, o Palmeiras recebe o Coritiba nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida não será no Palestra Itália por conta de uma série de shows no local. Além disso, o gramado será trocado após as apresentações.