Marinho desabafa e conta com apoio de Sampaoli no Santos: “Parte da evolução”

Marinho foi um dos destaques em campo e fora dele durante a vitória do Santos por 4 a 1 sobre o Botafogo neste domingo, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante fez um golaço contra o Fogão, no primeiro turno, e classificou o chute como “mini míssil aleatório”. Ao marcar novamente diante dos cariocas, a reportagem do Premiere pediu para ele dar o nome ao gol no intervalo. E a resposta foi surpreendente.

“Hoje não vou dar nome para esse gol, não. Gol é gol. É o trabalho que venho fazendo. Muita gente me conhece só por meme. Então, vocês têm de começar a olhar um pouquinho pra mim também como jogador de futebol, porque sou bom pra c…, entendeu?”, disse Marinho, irritado.

No apito final, Marinho mudou o tom e pediu desculpa ao jornalista. O carismático atleta explicou o desabafo.

“Resultado do trabalho. Peço desculpa, fui um pouco grosso (com o repórter). Nome do gol é trabalho. Me conhecem por ser brincalhão, tudo vira meme. Foi um desabafo. Aqui tem um cara que joga para caramba, se dedica”, afirmou.

Em entrevista coletiva, Jorge Sampaoli concordou com o Marinho e encheu seu jogador de elogios.

“Parte da evolução. Tudo com Marinho é risonho, mas ele é um grande jogador. Aprende a buscar companheiro, habilitar, soma assistências e gols. É importante que se valorize não só por extrovertido, mas pelo potencial como atacante. Espero que esteja assim na próxima partida para ajudar o Santos na classificação para a Libertadores. Aprende a não ser individual e jogar para os companheiros. Ser reconhecido como jogador e não só pelas piadas é um bom passo”, avaliou.

Marinho foi contratado neste ano e tem quatro gols e três assistências pelo Santos. O contrato vai até 2022.