Marcos Leonardo marca, Al-Hilal vence e segue vivo na disputa pelo título do Saudita

O Al Hilal venceu o Neom SC por 2 a 0 neste sábado, em casa, pela 33ª rodada do Campeonato Saudita. Os gols foram feitos por Ruben Neves e Marcos Leonardo.

Situação da Tabela

Com a vitória, o Al-Hilal segue em segundo lugar na tabela, com 81 pontos, dois a menos que o líder Al-Nassr, do Cristiano Ronaldo. Já o Neom SC continua com 44 pontos, na oitava posição da tabela. Agora, resta apenas uma rodada para o fim do torneio.

📋 Resumo do jogo

🔵⚪AL HILAL 2 X 0 NEOM SC⚪🔵

🏆 Competição: 33ª rodada do Campeonato Saudita

🏟️ Local: Kingdom Arena, Riyadh (SAU)

📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 13h05 (de Brasília)

Gols

⚽ Ruben Neves, aos 9' do 1ºT (Al Hilal)

⚽ Marcos Leonardo, aos 12' do 2ºT (Al Hilal)

Como foi o jogo

Aos nove minutos de jogo, Ruben Neves abriu o placar para o Al-Hilal. Theo Hernández foi derrubado na área depois de lançamento feito pelo português. O meio-campista bateu para colocar o time da casa na frente.

Aos 12 minutos do segundo tempo, Marcos Leonardo fez o segundo. Theo Hernández arrancou pelo meio e passou na entrada da área para Malcom. O atacante brasileiro achou o ex-Santos, que bateu de primeira para ampliar a vantagem.

Próximos jogos

Al Hilal🔵⚪

⚔️ Jogo: Al-Fayha x Al-Hilal

🏆 Competição: 34ªrodada do Campeonato Saudita

📅 Data: 21 de maio de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Al Majma'ah Sport City

Neom SC

⚔️ Jogo: Neom SC x Al Ettifaq

🏆 Competição: 34ª rodada do Campeonato Saudita

📅 Data: 21 de maio de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio King Khalid Sport City

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