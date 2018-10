Marcos Junior ainda não acertou renovação com o Fluminense

O atacante Marcos Junior ainda não definiu a sua permanência no Fluminense. Revelado em Xerém, o jogador tem sinalizado nas últimas entrevistas de que seu ciclo no Tricolor das Laranjeiras pode estar chegando ao fim.

No início de setembro, Carlos Leite, representante de Marcos Junior recebeu a proposta para a renovação, mas não houve acordo. Segundo informações publicadas pelo site NETFLU, a proposta de mais um ano de contrato e 20% de reajuste salarial não agradou ao atacante, que ficou de fazer uma contra-proposta, mas ainda não respondeu aos dirigentes tricolores.

Marcos Junior tem 25 anos e já pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Em abril, o Fluminense recebeu uma proposta do Yokohama Marinos, do Japão, por Marcos Junior, mas não aceitou a proposta. Depois da derrota para o Grêmio, no último sábado, o atacante chegou a dizer que terá uma gratidão eterna pelo Fluminense, dando a entender que vai deixar o clube tricolor após o dia 31 de dezembro, quando seu contrato será encerrado.