Marcelo abre o jogo sobre decisão do filho em representar a seleção espanhola

Multicampeão pelo Fluminense e pelo Real Madrid, Marcelo falou sobre o futuro de seu filho, Enzo Alvez, no futebol. Em entrevista a Iker Casillas, o ex-lateral revelou como foi o processo envolvendo a decisão entre seleção brasileira e espanhola.

Marcelo destacou que o filho tem uma ligação natural com a Espanha, onde nasceu e cresceu, apesar do carinho pelo Brasil.

“A Seleção foi muito, muito top com a gente. Nos chamou, explicou o projeto e o importante é que ele seja feliz.”, disse Marcelo.

“Enzo nasceu na Espanha, a vida dele está aqui. Ele adora o Brasil, mas tem tudo aqui. A Seleção nos explicou o projeto e isso foi importante.”, explicou.