Marcelo abre o jogo sobre decisão do filho em representar a seleção espanhola

Multicampeão pelo Fluminense e pelo Real Madrid, Marcelo falou sobre o futuro de seu filho, Enzo Alvez, no futebol. Em entrevista a Iker Casillas, o ex-lateral revelou como foi o processo envolvendo a decisão entre seleção brasileira e espanhola.
Marcelo destacou que o filho tem uma ligação natural com a Espanha, onde nasceu e cresceu, apesar do carinho pelo Brasil.
“A Seleção foi muito, muito top com a gente. Nos chamou, explicou o projeto e o importante é que ele seja feliz.”, disse Marcelo.
“Enzo nasceu na Espanha, a vida dele está aqui. Ele adora o Brasil, mas tem tudo aqui. A Seleção nos explicou o projeto e isso foi importante.”, explicou.
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Destaque precoce
Aos 16 anos, Enzo integra as categorias de base do Real Madrid desde 2017 e já assinou seu primeiro contrato profissional com o clube merengue. Recentemente, brilhou com a Sub-17 da Espanha no Torneio Internacional do Algarve, marcando dois gols na campanha do título.
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A federação espanhola agiu rápido para garantir o talento, oferecendo estrutura e acompanhamento desde cedo. Enquanto isso, o Brasil segue monitorando a situação, atento a uma possível mudança futura.