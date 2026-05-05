City se posiciona contra ataques racistas a Semenyo e Guéhi após empate

Nesta terça-feira, o Manchester City demonstrou apoio a Antoine Semenyo e Marc Guéhi, que sofreram ataques racistas após o duelo contra o Everton. A equipe comandada por Pep Guardiola ficou no empate e, com o resultado, o Arsenal passou a depender apenas de si para conquistar o título do Campeonato Inglês.

Semenyo foi alvo de ofensas ainda no Hill Dickinson Stadium, palco do confronto. Já Marc Guéhi, que errou um recuo de bola e acabou permitindo o gol de empate do Everton, foi atacado virtualmente.

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Comunicado oficial do Manchester City

"O Manchester City condena veementemente os abusos racistas direcionados a Antoine Semenyo na partida de ontem.