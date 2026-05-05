City se posiciona contra ataques racistas a Semenyo e Guéhi após empate

Nesta terça-feira, o Manchester City demonstrou apoio a Antoine Semenyo e Marc Guéhi, que sofreram ataques racistas após o duelo contra o Everton. A equipe comandada por Pep Guardiola ficou no empate e, com o resultado, o Arsenal passou a depender apenas de si para conquistar o título do Campeonato Inglês.
Semenyo foi alvo de ofensas ainda no Hill Dickinson Stadium, palco do confronto. Já Marc Guéhi, que errou um recuo de bola e acabou permitindo o gol de empate do Everton, foi atacado virtualmente.
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Comunicado oficial do Manchester City
"O Manchester City condena veementemente os abusos racistas direcionados a Antoine Semenyo na partida de ontem.
Recebemos de forma positiva a ação rápida tomada pelo Everton e pela polícia para identificar o indivíduo responsável.
Também estamos profundamente decepcionados ao saber que Marc Guéhi foi alvo de uma série de repugnantes mensagens racistas nas redes sociais na noite passada.
Continuaremos a oferecer todo o nosso apoio a Antoine e Marc e jamais aceitaremos qualquer forma de discriminação em nosso esporte."
Próximos jogos
Manchester City
- Manchester City x Brentford (36ª rodada do Campeonato Inglês)
Data e horário: 9 de maio (domingo), às 13h30 (de Brasília).
Local: Etihad Stadium