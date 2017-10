Maicosuel vibra com gol da vitória tricolor: “Uma recompensa”

O gol da vitória sobre o Atlético-PR foi um momento especial para Maicosuel no São Paulo. Depois de tantas dificuldades em virtudes de problemas físicos, o jogador finalmente pôde demonstrar sua importância, sendo decisivo para tirar a equipe do Morumbi da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

“É complicado falar, a luta que a gente passa e sofre, todo dia, em particular o sofrimento de chegar a um clube e ter uma lesão, voltar e se lesionar de novo. Esse gol é a recompensa. Não conquistamos nada, mas pra mim é uma vitória. É um prêmio para todos”, destacou o jogador, na saída do gramado do Pacaembu, em entrevista ao Premiere.

Maicosuel chegou do Atlético-MG depois de um investimento de R$ 3,6 milhões, com contrato até junho de 2020. Ele atuou em um jogo contra o Vitória, no dia 8 de junho, e logo sentiu um problema no púbis. Em seguida, foi detectado um desequilíbrio muscular que o fez passar por um trabalho especial. No total do tratamento, foram mais de três meses de ausência, até retornar diante do Corinthians.

“Dedico o gol a tanta gente, primeiro a Deus, Ele não falha, depois à minha família, amigos, companheiros de clube, o departamento médico, todos que fazem o São Paulo a ser grande”, disse.

Na comemoração do gol, Maicosuel demonstrou toda a carga de pressão que carregou nos meses fora dos gramados. Ele tirou a camisa e a jogou com intensidade no gramado. O jogador ressaltou que sempre ouviu elogios sobre seu potencial, apesar das dificuldades.

“O principal objetivo de quem está no banco de reservas é entrar e mudar a partida, todos falavam que eu podia entrar e ajudar, as pessoas sabem da capacidade que temos”, exaltou o camisa 7, que mira, a partir de agora, conquistar o torcedor são-paulino. “Espero que a torcida possa me conhecer, espero dar continuidade e que o Dorival possa me usar”, emendou.