Levir espera por Renato e ganha dúvida na lateral esquerda

O técnico Levir Culpi ganhou uma dúvida para a partida contra o Atlético-PR após o empate sem gols contra o Avaí, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. De olho na partida pela Libertadores da América contra o Furacão, marcada para quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, o treinador não sabe se poderá contar com o volante Renato e tem uma dúvida na lateral esquerda. David Braz, que não jogou em Florianópolis por suspensão, já é volta certa na vaga de Noguera.

O meio-campista, titular da equipe há três anos, sentiu uma lesão na perna direita durante a igualdade frente aos catarinenses e teve de ser substituído para a entrada de Léo Cittadini, no segundo tempo. A expectativa é que ele passe por exames na reapresentação do elenco, nesta segunda-feira, para saber se terá condição de atuar.

Caso não seja possível contar com o camisa 8, Levir tem a opção de escalar Yuri, que estava suspenso e não encarou os catarinenses. O volante já fez dupla com Alison contra o Grêmio, por exemplo. Caso queira um time mais ofensivo, o comandante pode utilizar o próprio Cittadini, já que Vecchio se recupera de uma contusão na coxa direita.

O problema na lateral, por outro lado, é uma dúvida “boa” para o treinador. Zeca, que passou quase quatro meses sem jogar por conta de uma artroscopia no joelho esquerdo, voltou a ser titular no duelo da Ressacada e está à disposição para encarar os paranaenses no torneio continental.

Por outro lado, o meia Jean Mota, que atuou na sua posição de origem no final de semana devido à suspensão de Lucas Lima, vinha sendo elogiado enquanto esteve improvisado na defesa. Por já estar com ritmo de jogo em dia, é mais provável que o armador volte a ser improvisado, com Zeca ficando como opção.

O duelo, visto por Levir como o mais importante para o Peixe, é uma missão facilitada pela vitória por 3 a 2 dos alvinegros no duelo de ida, há um mês, na Vila Capanema. Com isso, o clube da Baixada pode até perder por 1 a 0 ou 2 a 1 que garante vaga nas quartas de final.