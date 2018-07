Júlio César mira Série D e vive expectativa para reencontro com Timão

Após quatro anos, Júlio César está de volta ao futebol Paulista. Em 2014, o goleiro deixou o Corinthians – clube pelo qual foi revelado e onde jogou por 15 anos – rumo ao Náutico. Defendeu a camisa do Timbu por duas temporadas, antes de se transferir para o Santa Cruz com o qual foi rebaixado para a Série C em 2017. Agora no Red Bull Brasil, Júlio se prepara para disputar novamente o Campeonato Paulista e, além de almejar um bom desempenho no estadual, mira ajudar o clube de Campinas a conseguir uma vaga na Série D.

“O que me motivou a voltar para São Paulo é estar no principal campeonato estadual do país e em um time com muita estrutura, que almeja grandes conquistas no campeonato. Temos nomes consagrados aqui e isso dá mais qualidade e, claro, exige mais resultados. O nosso principal objetivo é a vaga na Série D, mas queremos ir o mais longe possível no Paulista. A estrutura e o time que temos nos dá chances de sonhar”, destacou em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

O Red Bull abre o Campeonato Paulista 2018 nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília) recebendo a Ferroviária no Estádio Moisés Lucarelli. Treinando desde dezembro com o elenco, Júlio vai em busca de seu terceiro título na competição – venceu em 2009 e 2013 -, e com o Timão espera poder contribuir com sua experiência.

“Não quero fugir da minha função principal, que é no gol. Mas naturalmente quero ajudar com as experiências que passei ao longo da minha carreira. Quero passar por aqui e deixar algo de positivo. A preparação vem sendo muito boa. O time ganhou forma, entrosamento e os treinos estão cada vez mais competitivos. Nossa expectativa para o jogo contra a Ferroviária é conseguir colocar tudo o que o professor Ricardo (Catalá) nos pedir e, claro, estrear com vitória”.

Um confronto em especial, no entanto, é aguardado com grande expectativa pelo goleiro. Na oitava rodada do Paulista, Júlio César e Corinthians se reencontrarão pela primeira vez desde a saída do jogador. Ansioso pelo momento, o atleta disse não guardar mágoas do Timão. Ao contrário, sonha em um dia retornar ao clube.

“Foi uma experiência nova e inédita (sair do Corinthians). Até eu me adaptar em outro clube demorou alguns dias, mas depois que você sai, vê que tem muita coisa para viver no futebol. Não guardo nenhuma mágoa, só tenho gratidão. Quero voltar sim para trabalhar lá depois que eu parar de jogar bola. É um sonho. Quanto ao jogo, passa um filme na cabeça. Vai ser a primeira vez e fico ansioso para saber como vai ser. Na hora irei me concentrar na partida, mas o coração já bate mais forte só de pensar”, contou.

O arqueiro ressaltou ainda que não se arrepende de nada em sua carreira e comentou sobre ver o time conquistar mais torcedores no futuro. “Poderia querer mudar os erros, mas sem eles eu não teria aprendido tanto. Então prefiro deixar tudo do jeito que está. Eu diria para o Júlio menino, em começo de carreira, para jogar mais com a razão e deixar o coração de lado”, disse.

“Sabemos que o Red Bull Brasil ainda não tem uma torcida grande, mas nos cobramos dia a dia para ter nossa própria cobrança interna, e jogar pelos nossos principais torcedores, que são nossos familiares. Jogando bem e conquistando bons resultados, a médio e longo prazo a torcida do clube vai aumentar”, pontuou.

Por fim, Júlio ainda não pensar em parar. Aos 33 anos e com contrato até o fim do Campeonato Paulista com o RB Brasil, o goleiro ainda ambiciona jogar na elite do futebol brasileiro.“Minha primeira meta é fazer um ótimo Campeonato Paulista e ajudar o Red Bull Brasil nos objetivos. Depois, acertar um bom contrato. Gostaria ainda de disputar novamente a Séria A do Brasileiro”, concluiu.

*Especial para Gazeta Esportiva