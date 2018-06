Jair Ventura explica variações táticas do “mutante” Santos

Na pré-temporada, quando detectou a falta de um meia no elenco do Santos, o técnico Jair Ventura optou pelo esquema 4-1-4-1, com dois “médios” e a escolha por Renato e Vecchio como alternativas para a armação. A formação foi repetida por diversas vezes. Até que não deu muito certo.

Vecchio passou a quase não atuar e Jair começou a fazer testes. 4-2-4, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1… E hoje, quase cinco meses depois e ainda sem o camisa 10, o Peixe não tem uma estrutura engessada. A ideia é se adaptar ao adversário.

Atualmente, com Alison como desfalque, Jair Ventura tem escalado o Santos no 4-2-3-1, com Diego Pituca e Renato à frente da defesa, Jean Mota com mais liberdade e Gabigol, Rodrygo e Eduardo Sasha no ataque. Sem a bola, o time se defende no 4-4-2, com Jean e Sasha pelos lados. Bom, o técnico pode explicar melhor.

“Temos momentos do jogo que alteramos sistema com os mesmos jogadores, 4-2-4, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1.. Cabe a leitura para quem gosta de analisar, quem gosta vai entender. Jogadores mudam de posição. Por vezes veremos Gabigol como 9, extremo, Sasha no quadrado, centralizado, aberto… Depende do momento, do adversário, se é linha de 5 ou 4, espelhar quatro atacantes, três zagueiros contra um atacante para dar dificuldade de não ter encaixe na marcação… Estamos estudando sempre o adversário”, disse o técnico Jair Ventura.

Em meio a problemas médicos, apenas três reforços – Dodô, Eduardo Sasha e Gabigol -, e elenco enxuto de 29 jogadores, Jair valoriza as variações táticas, mas quer repetir o time. E a escalação contra o Internacional, neste domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, deve ser a mesma pela quarta vez consecutiva.

“Temos variações, mas não é bom mexer para dar identidade. Equipe está se repetindo, temos entrosamento, a volta do Bruno Henrique… Vamos ganhando reforços internos. Estamos sem todos no banco por conta de lesões e grupo enxuto, mas a resposta está sendo boa”, completou o treinador.

O “mutante” Santos deve enfrentar o Internacional com Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Diego Pituca, Renato e Jean Mota; Gabigol, Rodrygo e Eduardo Sasha.