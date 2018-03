Jair elogia atuação do Santos e afirma: “Merecíamos a vitória”

Depois de uma paralisação de 40 minutos no confronto contra o Corinthians, o Santos conseguiu buscar o empate no final da partida deste domingo. O treinador Jair Ventura ressaltou a maneira como sua equipe atuou depois do 1 a 1 no Clássico de Alvinegros.

“De novo, assim como no último jogo, um chute do meio de campo entrou no cantinho, dessa vez sem altitude. Mas a gente estava jogando dentro da área do Corinthians no segundo tempo, propondo o jogo o tempo todo, pelos três corredores, finalizando de média e longa distância. O Carille marca muito forte pelo setor central, por isso os inúmeros cruzamentos. Foi uma estratégia nossa e em um desses cruzamento saiu o gol”, comentou em entrevista coletiva.

“O jogo foi ótimo. Mesmo se eu tivesse perdido o jogo, o jogo teria sido bom. Foi um jogo aberto, com oportunidades dos dois lados. Na saída estavam falando que foi um dos melhores jogos do campeonato, até do ano”, completou o comandante do Peixe.

Jair Ventura ainda disse acreditar que sua equipe merecia a vitória pelas circunstâncias do jogo. Na visão do técnico, o Santos estava mais desgastado por ter jogado um dia depois do Timão e a torcida foi fator fundamental para o gol de empate sair.

“A torcida merecia a vitória. O meu grupo merecia a vitória pela entrega. Para piorar, ficamos 40 minutos com o jogo parado, esfriou, mas nós persistimos, fomos valentes. Os jogadores estão exaustos dentro do vestiário, contudo sempre falo que quando você for valente vai estar muito mais próximo do resultado. E hoje fomos valentes. Se o Pacaembu não estivesse tão cheio, tenho certeza que não teríamos força para conseguir esse empate”, disse ele.

