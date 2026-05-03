Inter vence, respira no Brasileirão e freia ascensão do Fluminense

Neste domingo, no Beira Rio, o Internacional venceu o Fluminense por 2 a 0, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da equipe foram marcados por Bernabei e Alerrandro.

Situação na tabela

Com o resultado, o Fluminense perde a chance de retomar a vice-liderança, ocupada pelo rival Flamengo, e segue na terceira colocação com 26 pontos . Enquanto isso, com a vitória, o Inter chegou aos 17 pontos e subiu para o 12° lugar.

𝗔𝗟𝗘𝗥𝗥𝗔𝗡𝗗𝗥𝗢 AMPLIA! 💣💥 Em contragolpe rápido, Carbonero conduz até a entrada da área e serve Vitinho nas costas da zaga. O atacante finaliza de canhota, Fábio salva e, no rebote, o centroavante do Inter não perdoa: 𝟐 𝐚 𝟎! ⚽️⚽️ #GolDoInter @ZeDelivery pic.twitter.com/wQ38rslsR4 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 3, 2026

📋 Resumo do jogo

🔴⚪ INTERNACIONAL 2 x 0 FLUMINENSE🔴🟢

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro

🏟️ Local: Beira Rio, em Porto Alegre (RS)

📅 Data: 03 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Victor Gabriel (Inter), Allex (Inter), Jemmes (Fluminense), Bernabei (Inter), Bruno Gomes (Inter), Alisson (Fluminense) e Serna (Fluminense).

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum.

Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Felipe Fernandes de Lima (MG) Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) VAR: Wagner Reway (SC)

Gols

⚽ Alexandro Bernabei, aos 39' do 1ºT (Internacional)

⚽ Alerrandro, aos 4' do 2ºT (Internacional)

🔴⚪INTERNACIONAL: Anthoni; Bruno Gomes, Victor Gabriel, Felix Torres; Allex (Vitinho), Bruno Henrique, (Thiago Maia), Villagra, Bernabei (Kayky) e Matheus Bahia; Carbonero (Aguirre) e Alerrandro (Borré).

Técnico: Paulo Pezzolano

🔴🟢FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes (Savarino), Milán, Freytes e Arana; Canobbio (Serna), Alisson (Hércules), Bernal (Nonato) e Soteldo (Castillo); John Kennedy.

Técnico: Luis Zubeldia

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi truncado, com as duas equipes disputando no meio de campo pela posse de bola. Aos 39 minutos, Alerrandro fez bom pivô e serviu em profundidade para Bernabei, que bateu rasteiro, por baixo das pernas de Fábio, para marcar.

Aos quatro do segundo tempo, Vitinho invadiu a área e Fábio fez boa defesa. No rebote, Alerrandro completou pra o fundo da rede e aumentou o placar para o time da casa.

Próximos jogos

No próximo jogo, o Fluminense visita o Independiente Rivadavia, na quarta-feira, pela Libertadores. O Internacional joga no sábado, contra o Coritiba, no Couto Pereira.

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