Inter de Milão x Cagliari: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Italiano

Nesta sexta-feira, a Inter de Milão recebe o Cagliari pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo está marcado para as 15h45 (de Brasília), no San Siro.

Inter de Milão x Cagliari

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Prime Video, CazéTV e Disney+.

Como chegam as equipes

A Inter vem de uma vitória contra o Como por 4 a 3 e lidera a competição, com 75 pontos. O Cagliari bateu o Cremonese por 1 a 0 e soma 33 pontos na tabela, na 16ª colocação

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Prováveis escalações

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Arnautovic.

Técnico: Cristian Chivu.

Cagliari: Caprile; Zappa, Mina e Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola e Augello; Piccoli e Coman.

Técnico: Fabio Pisacane

Ficha técnica

Confronto: Inter de Milão x Cagliari

Competição: Campeonato Italiano - 33ª rodada

Data e horário: sexta-feira, 17 de abril de 2026, às 15h45 (de Brasília)

Local: San Siro

Transmissão: Prime Video, CazéTV e Disney+.

Outros jogos europeus

Sassuolo e Cagliari se enfrentam às 13h30 (de Brasília) pela 33ª rodada do Italiano. O Sassuolo vem de uma derrota por 2 a 1 contra o Genoa e soma 42 pontos, na 11ª posição. O Como foi superado pela Inter de Milão por 4 a 3 e está na quinta colocação com 58 pontos. O jogo passará no XSports e no Disney+.

Já às 15h30, St. Pauli e Colônia se encontram pela 30ª rodada do Campeonato Alemão. A equipe do St. Pauli foi derrotada pelo Bayern de Munique por 5 a 0 e está na 16ª colocação, com 25 pontos. Já o Colônia venceu o Werder Bremen por 3 a 1 e soma 30 pontos, na 13ª posição. Acompanhe o jogo no OneFootball, Canal Goat e na SportyNet.

Lens e Toulouse se encaram às 15h45 pela 30ª rodada do Campeonato Francês. Na última rodada, o Lens perdeu para o Lille por 3 a 0, porém soma 59 pontos na tabela e é o vice-líder da competição. O Toulouse foi superado pelo Lille por 4 a 0 e está na 10ª colocação, com 37 pontos. A partida terá transmissão da CazéTv e do Prime Video.

Rio Ave e AVS se enfrentam pela 30ª rodada do Campeonato Português às 16h45. O Rio Ave vem de uma vitória por 2 a 0 contra o Santa Clara e tem 33 pontos, na 11ª posição. Já o AVS empatou com o Vitória de Guimarães e tem 12 pontos, amargando a última colocação da competição. O jogo terá transmissão do XSports e Disney+.