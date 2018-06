Instituto Neymar Jr. leiloará encontro com Neymar e autógrafo de Pelé

A associação do camisa 10 da Seleção, Instituto Neymar Jr., aproveita o clima de Copa do Mundo e fará leilão com experiências e objetos do atacante logo após o término do torneio na Rússia. Dia 19 de julho, grande evento em São Paulo sediará a 2ª edição do Leilão Beneficente do Instituto. Entre os itens leiloados estão: conhecer Neymar Jr. e acompanhar a gravação do seu programa “Neymar Jr. entre amigos” na Europa; jogar com o craque no seu time Neymar Jr’s Five e uma camisa e bola da seleção autografadas pelo camisa 10 e por Pelé.

“Nossa expectativa é superar o valor arrecadado na edição anterior. As experiências ofertadas nos lotes foram desenvolvidas por nós em conjunto com cada uma das marcas parceiras. O leilão já é um sucesso, temos 90% dos convites adquiridos pelos parceiros do Instituto e empresas patrocinadoras”, explica Vildomar Batista, diretor Geral do Leilão do Instituto Neymar Jr. Na edição de 2017, foram arrecadados R$ 2,5 milhões.

O valor arrecadado será revertido para as atividades desenvolvidas pelo Instituto Projeto Neymar Jr., localizado no bairro Jardim Gloria, em Praia Grande, litoral sul de São Paulo.

O Instituto Projeto Neymar Jr. (INJR) é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias, em situação de vulnerabilidade social. Inaugurado em dezembro de 2014, a instituição atende atualmente milhares de crianças e jovens com idades entre 7 e 17 anos, impactando cerca de 10 mil pessoas. O projeto é mantido com recursos próprios, doações e parcerias com a iniciativa privada. Em 2017, o Instituto optou por realizar um leilão beneficente para arrecadar fundos revertidos às atividades do projeto.