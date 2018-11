Herói no Palmeiras, Deyverson agradece apoio contra polêmicas

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Deyverson entrou no segundo tempo para fazer o gol do título brasileiro do Palmeiras diante do Vasco neste domingo, em São Januário, pela 37ª e penúltima rodada da competição.

Predestinado, o centroavante agradece pelo apoio recebido após algumas polêmicas ao longo da temporada e relembra os tempos difíceis antes da carreira profissional.

“Não tenho palavras. Parabéns para mim e para o grupo, recebi muitas críticas, tive polêmicas e grupo não me abandonou, nem Deus nem família. Esse título é para a torcida do Palmeiras, torcida do Vasco também merece. Sou criado e nascido no Rio de Janeiro, mas não tenho como explicar a forma como aprendi a amar o Palmeiras. Me criticaram, me aplaudiram, e eu pude demonstrar que sou um cara determinado. Vocês sabem que eu vendia salgados”, disse Deyverson, à Globo.

Deyverson fez 10 gols na temporada, mesmo sendo reserva de Borja na maior parte. O centroavante foi contratado em julho de 2017 junto ao Levante-ESP