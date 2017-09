Herói do Santos, Lucas Lima elogia apoio: “Quando a Vila está cheia, é difícil ganhar de nós”

Como um verdadeiro maestro, Lucas Lima conduziu de forma brilhante o Santos na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do gol que abriu o placar, o camisa 10 do Peixe armou diversos ataques, buscou a bola na defesa e destruiu a marcação corintiana em várias oportunidades.

Mesmo com a atuação de gala, o meia preferiu apenas elogiar o apoio dos mais de 12 mil torcedores que estiveram em Urbano Caldeira neste domingo.

“Não gosto de me avaliar. Vou deixar para vocês. Venho trabalhando desde o começo do ano. Venho fazendo poucos gols, mas sou líder de assistências no ano. Criamos bastante, tivemos muito volume. Por ser um clássico, creio que equipe jogou muito bem hoje, estávamos descansados. E na Vila é assim, quando está cheia, é difícil ganhar de nós”, disse Lucas Lima na saída do gramado.

Com o triunfo, o Alvinegro Praiano chegou aos 41 pontos e diminuiu a diferença para o Timão, que ficou estacionado com 50, mas segue liderando com folga o torneio nacional. Para o meia santista, o título ainda está aberto.

“A campanha que eles vinham fazendo era difícil manter, sabíamos que eles iriam tropeçar. Graças a Deus conseguimos tirar mais três pontos deles. Agora é torcer para que eles tropecem para a gente tirar ainda mais a vantagem deles”, concluiu.