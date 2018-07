Santos e Palmeiras repetem 2014 e duelam na rodada pós-Copa do Mundo

Na próxima quinta-feira, Santos e Palmeiras retornam a disputa do Campeonato Brasileiro num clássico no estádio do Pacaembu. Curiosamente, o duelo acontece num momento semelhante ao de quatro anos atrás, quando as equipe também protagonizaram um duelo estadual na rodada que reabria a disputa do torneio nacional após a disputa da Copa do Mundo.

Naquela oportunidade, a equipe santista conseguiu a vitória sobre o Verdão por 2 a 0 em duelo ocorrido no estádio da Vila Belmiro. Os autores dos gols santistas naquela quinta-feira foram o zagueiro Bruno Uvini, no primeiro tempo e o volante Alison, na segunda etapa.

O duelo naquele dia marcava a estreia do treinador Ricardo Gareca no comando do Verdão, que comemorava o seu centenário. Contratado durante a pausa para a Copa, o comandante argentino pediu a diretoria alviverde, na época presidida por Paulo Nobre, a contratação de alguns reforços. Entre os jogadores que chegaram naquele janela estava o zagueiro Fernando Tobio, que também fez a sua estreia naquela noite.

Já pelo lado da equipe da baixada, a expectativa era sobre o futuro de Gabriel Barbosa. Apesar de não ter balançado as redes naquele dia, o atacante fechou o ano como o artilheiro do elenco com 21 gols. Outro destaque daquela equipe, que era comandada por Oswaldo de Oliveira, era o meia Lucas Lima, que agora, quatro anos depois, veste a camisa alviverde.

Agora, passados quatro anos deste duelo as equipes voltam a se enfrentar na rodada de reabertura do Brasileirão, porém em momentos bem diferentes dos vividos em 2014. O alviverde agora tem um elenco bem mais qualificado do que o daquele ano e quer brigar pela conquista do título, apesar de estar a oito pontos do líder Flamengo. Já o Santos busca retornar a competição com um futebol mais convincente do que o apresentado nas 12 primeiras rodadas da competição, que lhe rendeu 13 pontos conquistados.