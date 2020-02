Guarani marca nos acréscimos e derrota Santo André no Brinco de Ouro

O Guarani venceu o Santo André por 2 a 1 na noite deste domingo, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

Mesmo com a vitória, o Bugre cai para segundo no grupo D, com sete pontos, iguais ao do líder Corinthians, que tem mais saldo de gols. Já o Ramalhão se mantém em primeiro no grupo B, com 10 tentos, seguido pelo Palmeiras, com 7.

A partida foi equilibrada e bem disputada, com os dois times procurando o gol durante todo confronto. Rafael Costa abriu o placar para os donos da casa, aos 25 minutos do primeiro tempo, de pênalti, enquanto Ramon igualou nove minutos depois. Mas, aos 48 da etapa complementar, Bidu se antecipou ao bate-rebate dentro da área andreense e deu a vitória ao Índio.

Na próxima rodada, na sexta-feira, o Guarani vai até Barueri enfrentar o Oeste. Já o Santo André, recebe o São Paulo no Bruno José Daniel no domingo.