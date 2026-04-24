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Grêmio x Coritiba: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

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Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 24/04/2026 às 20:00

Neste sábado, o Grêmio recebe o Coritiba na Arena do Grêmio pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília).

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Onde assistir Grêmio x Coritiba

O jogo terá transmissão da TV Globo.

Como chegam as equipes

Com 13 pontos somados na tabela, o Grêmio perdeu de 2 a 0 para o Cruzeiro e está na 13ª posição. O Coritiba venceu por 2 a 0 o Atlético-MG e está na sétima posição, com 19 pontos na tabela.

Prováveis escalações

Grêmio

Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Dodi, Nardoni e Arthur; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius
Técnico: Luís Castro

Coritiba

Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Felipe Jonatan; Vini Paulista, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.
Técnico: Fernando Seabra

Ficha técnica

Confronto: Grêmio x Coritiba
Competição: Campeonato Brasileiro - 13ª rodada
Data e horário: Domingo, 26 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio
Transmissão: Globo.

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