Grêmio x Coritiba: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Neste sábado, o Grêmio recebe o Coritiba na Arena do Grêmio pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília).
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Onde assistir Grêmio x Coritiba
O jogo terá transmissão da TV Globo.
Como chegam as equipes
Com 13 pontos somados na tabela, o Grêmio perdeu de 2 a 0 para o Cruzeiro e está na 13ª posição. O Coritiba venceu por 2 a 0 o Atlético-MG e está na sétima posição, com 19 pontos na tabela.
Prováveis escalações
Grêmio
Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Dodi, Nardoni e Arthur; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius
Técnico: Luís Castro
Coritiba
Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Felipe Jonatan; Vini Paulista, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.
Técnico: Fernando Seabra
Ficha técnica
Confronto: Grêmio x Coritiba
Competição: Campeonato Brasileiro - 13ª rodada
Data e horário: Domingo, 26 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio
Transmissão: Globo.