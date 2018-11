Goleiro do Verdão renova contrato com fornecedora de luvas

A boa fase com a camisa do Palmeiras trouxe frutos ao goleiro Weverton. Nesta quinta-feira, o arqueiro alviverde anunciou a renovação de contrato com a marca esportiva Poker para o fornecimento das suas luvas. O acordo é válido por três temporadas.

“Mais 3 anos com essa marca que eu tanto confio. Obrigado pela parceria de sempre”, afirmou o jogador, através das redes sociais.

Neste momento, Weverton tem a titularidade absoluta no Palmeiras e está próximo de coroar o ano com a conquista do Campeonato Brasileiro. No entanto, precisou de paciência para alcançar seu espaço, já que ficou no banco de reservas no início do ano, logo depois de deixar o Atlético-PR, vendo Jailson como titular da posição.