Cruzeiro toma gol no fim e cede empate ao Goiás na estreia pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, o Cruzeiro visitou o Goiás na Serrinha pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil e empatou em 2 a 2, com gols de Jonathan Jesus e Arroyo. Com o resultado, a vaga será definida exclusivamente a partir do resultado do jogo de volta, que será no Mineirão, no dia 12 de maio, às 21h30 (de Brasília).

📋 Resumo do jogo

🟢⚪GOIÁS 2 x 2 CRUZEIRO🔵⚪

🏆 Competição: Copa do Brasil - jogo de ida da quinta fase

🏟️ Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Jean Carlos (Goiás), Lucas Ribeiro (Goiás), Kauã Moraes (Cruzeiro), Jonathan Jesus (Cruzeiro) e Otávio (Cruzeiro).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Rafael Traci (SC)

Gols

⚽ Nicolas, aos 11' do 1°T (Goiás)

⚽ Keny Arroyo , aos 18' do 1°T (Cruzeiro)

⚽ Jonathan Jesus, aos 31' do 2°T (Cruzeiro)

⚽ Esli Garcia, aos 50' do 2°T (Goiás)

🟢⚪ GOIÁS

Tadeu, Rodrigo Soares, Luis Fellipe, Lucas Ribeiro e Nicolas; Filipe Machado (Esli Garcia), Lucas Lima e Lourenço (Pedrinho); Jean Carlos (Juninho), Lucas Rodrigues (Gegê) e Anselmo Ramon (Bruno Sávio).

Técnico: Daniel Paulista

🔵⚪ CRUZEIRO

Otávio, Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno (Kauã Prates); Lucas Romero (Bruno Rodrigues), Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian (Kaique Kenji), Kaio Jorge (Matheus Henrique) e Arroyo (Sinisterra).

Técnico: Artur Jorge

Como foi o jogo

O Goiás abriu o placar aos 10 minutos de jogo. Jean Carlos fez boa jogada pela direita e soltou um chutaço, defendido por Otávio. No rebote, Nicolas ganhou do zagueiro e completou para o fundo das redes.

O empate cruzeirense veio sete minutos depois, quando Romero encontrou Arroyo, que entrou na área e soltou uma bomba no canto esquerdo de Tadeu. A virada veio aos 31 minutos da segunda etapa, quando o zagueiro Jonathan Jesus se aventurou no ataque, tabelou com Bruno Rodrigues e tirou com categoria do goleiro.

No apagar das luzes, aos 50 minutos da segunda etapa, Esli Garcia dominou pela esquerda, cortou para o meio e chutou colocado de fora da área, sem chances para Otávio, para marcar um golaço e empatar o jogo para o Goiás.

Próximo jogo do Goiás

Jogo: São Bernardo x Goiás

Campeonato: Brasileirão Série B - 6ª rodada

Data: 26/04 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Primeiro de Maio

Próximo jogo do Cruzeiro

Jogo: Remo x Cruzeiro

Campeonato: Brasileirão - 13ª rodada

Data: 25/04 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Mangueirão