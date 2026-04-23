Cruzeiro toma gol no fim e cede empate ao Goiás na estreia pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, o Cruzeiro visitou o Goiás na Serrinha pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil e empatou em 2 a 2, com gols de Jonathan Jesus e Arroyo. Com o resultado, a vaga será definida exclusivamente a partir do resultado do jogo de volta, que será no Mineirão, no dia 12 de maio, às 21h30 (de Brasília).
🕘 50’ | 2T | Gol do Goiás
🔷 #GOIxCRU | 2-2 | #ReiDeCopas
— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 22, 2026
📋 Resumo do jogo
🟢⚪GOIÁS 2 x 2 CRUZEIRO🔵⚪
🏆 Competição: Copa do Brasil - jogo de ida da quinta fase
🏟️ Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)
📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Jean Carlos (Goiás), Lucas Ribeiro (Goiás), Kauã Moraes (Cruzeiro), Jonathan Jesus (Cruzeiro) e Otávio (Cruzeiro).
🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
VAR: Rafael Traci (SC)
Gols
⚽ Nicolas, aos 11' do 1°T (Goiás)
⚽ Keny Arroyo , aos 18' do 1°T (Cruzeiro)
⚽ Jonathan Jesus, aos 31' do 2°T (Cruzeiro)
⚽ Esli Garcia, aos 50' do 2°T (Goiás)
🟢⚪ GOIÁS
Tadeu, Rodrigo Soares, Luis Fellipe, Lucas Ribeiro e Nicolas; Filipe Machado (Esli Garcia), Lucas Lima e Lourenço (Pedrinho); Jean Carlos (Juninho), Lucas Rodrigues (Gegê) e Anselmo Ramon (Bruno Sávio).
Técnico: Daniel Paulista
🔵⚪ CRUZEIRO
Otávio, Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno (Kauã Prates); Lucas Romero (Bruno Rodrigues), Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian (Kaique Kenji), Kaio Jorge (Matheus Henrique) e Arroyo (Sinisterra).
Técnico: Artur Jorge
Como foi o jogo
O Goiás abriu o placar aos 10 minutos de jogo. Jean Carlos fez boa jogada pela direita e soltou um chutaço, defendido por Otávio. No rebote, Nicolas ganhou do zagueiro e completou para o fundo das redes.
O empate cruzeirense veio sete minutos depois, quando Romero encontrou Arroyo, que entrou na área e soltou uma bomba no canto esquerdo de Tadeu. A virada veio aos 31 minutos da segunda etapa, quando o zagueiro Jonathan Jesus se aventurou no ataque, tabelou com Bruno Rodrigues e tirou com categoria do goleiro.
No apagar das luzes, aos 50 minutos da segunda etapa, Esli Garcia dominou pela esquerda, cortou para o meio e chutou colocado de fora da área, sem chances para Otávio, para marcar um golaço e empatar o jogo para o Goiás.
Próximo jogo do Goiás
Jogo: São Bernardo x Goiás
Campeonato: Brasileirão Série B - 6ª rodada
Data: 26/04 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Primeiro de Maio
Próximo jogo do Cruzeiro
Jogo: Remo x Cruzeiro
Campeonato: Brasileirão - 13ª rodada
Data: 25/04 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Mangueirão