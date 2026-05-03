Borussia Dortmund perde e Monchengladbach garante permanência no Alemão

Situação do confronto

O Borussia Dortmund ficou com 67 pontos, na vice-liderança da competição. Já o Borussia Monchengladbach chegou a 35 pontos na tabela, ficando na 11ª colocação.

📋 Resumo do jogo

BORUSSIA M'GLADBACH 1 X 0 BORUSSIA DORTMUND

🏆 Competição: Campeonato Alemão (32ª rodada)

🏟️ Local: Borussia-Park

📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: às 12h30 (de Brasília)

Gols:

⚽ Haris Tabaković, aos 43' do 2ºT (Borussia M'gladbach)

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Como foi o jogo

Após um primeiro tempo sem gols, o Borussia Monchengladbach foi mais perigoso ofensivamente, principalmente nos lances de bolas paradas. Porém, o placar só foi aberto aos 43 minutos, quando Rocco Reitz acertou belo lançamento para Haris Tabaković balançar as redes.

O árbitro chegou a ir ao VAR verificar uma possível irregularidade na posição do jogador, porém o gol foi confirmado.

Próximos jogos

Borussia M'gladbach

Augsburg x Borussia M'gladbach (33ª rodada do Campeonato Alemão)

Data e horário: 9 de maio (sábado), às 10h30 (de Brasília).

Local: WWK ARENA

Borussia Dortmund