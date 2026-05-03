Borussia Dortmund perde e Monchengladbach garante permanência no Alemão

Neste domingo, o Borussia Dortmund perdeu para o Borussia Monchengladbach por 1 a 0 pela 32ª rodada do Campeonato Alemão dentro do Borussia-Park. Com a vitória, o Monchengladbach eliminou qualquer chance de rebaixamento para a segunda divisão.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Situação do confronto
O Borussia Dortmund ficou com 67 pontos, na vice-liderança da competição. Já o Borussia Monchengladbach chegou a 35 pontos na tabela, ficando na 11ª colocação.
📋 Resumo do jogo
🏆 Competição: Campeonato Alemão (32ª rodada)
🏟️ Local: Borussia-Park
📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: às 12h30 (de Brasília)
Gols:
- ⚽ Haris Tabaković, aos 43' do 2ºT (Borussia M'gladbach)
Ver essa foto no Instagram
Como foi o jogo
Após um primeiro tempo sem gols, o Borussia Monchengladbach foi mais perigoso ofensivamente, principalmente nos lances de bolas paradas. Porém, o placar só foi aberto aos 43 minutos, quando Rocco Reitz acertou belo lançamento para Haris Tabaković balançar as redes.
O árbitro chegou a ir ao VAR verificar uma possível irregularidade na posição do jogador, porém o gol foi confirmado.
Próximos jogos
Borussia M'gladbach
- Augsburg x Borussia M'gladbach (33ª rodada do Campeonato Alemão)
Data e horário: 9 de maio (sábado), às 10h30 (de Brasília).
Local: WWK ARENA
Borussia Dortmund
- Borussia Dortmund x Frankfurt (33ª rodada do Campeonato Alemão)
Data e horário: 8 de maio (sexta-feira), às 15h30 (de Brasília)
Local: Signal Iduna Park