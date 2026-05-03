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Borussia Dortmund perde e Monchengladbach garante permanência no Alemão

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Foto por INA FASSBENDER / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 03/05/2026 às 15:23

Neste domingo, o Borussia Dortmund perdeu para o Borussia Monchengladbach por 1 a 0 pela 32ª rodada do Campeonato Alemão dentro do Borussia-Park. Com a vitória, o Monchengladbach eliminou qualquer chance de rebaixamento para a segunda divisão.

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Situação do confronto

O Borussia Dortmund ficou com 67 pontos, na vice-liderança da competição. Já o Borussia Monchengladbach chegou a 35 pontos na tabela, ficando na 11ª colocação.

📋 Resumo do jogo

BORUSSIA M'GLADBACH 1 X 0 BORUSSIA DORTMUND

🏆 Competição: Campeonato Alemão (32ª rodada)
🏟️ Local: Borussia-Park
📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: às 12h30 (de Brasília)

Gols:

Como foi o jogo

Após um primeiro tempo sem gols, o Borussia Monchengladbach foi mais perigoso ofensivamente, principalmente nos lances de bolas paradas. Porém, o placar só foi aberto aos 43 minutos, quando Rocco Reitz acertou belo lançamento para Haris Tabaković balançar as redes.

O árbitro chegou a ir ao VAR verificar uma possível irregularidade na posição do jogador, porém o gol foi confirmado.

Próximos jogos

Borussia M'gladbach

  • Augsburg x Borussia M'gladbach (33ª rodada do Campeonato Alemão)
    Data e horário: 9 de maio (sábado), às 10h30 (de Brasília).
    Local: WWK ARENA

Borussia Dortmund

  • Borussia Dortmund x Frankfurt (33ª rodada do Campeonato Alemão)
    Data e horário: 8 de maio (sexta-feira), às 15h30 (de Brasília)
    Local: Signal Iduna Park

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