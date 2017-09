Gabigol espera triunfar “no maior de Portugal” e voltar à Inter

Confirmado como novo reforço do Benfica, o atacante Gabigol já deixou claro seu objetivo para o futuro, seja em Portugal ou não. Contratado por empréstimo até o fim da temporada europeia, o brasileiro se mostrou contente por vestir a camisa do clube português, mas não escondeu sua vontade de voltar para a Internazionale e se provar como um bom investimento.

Leia mais: Gabigol é confirmado como novo reforço do Benfica

A situação do empréstimo parece estar bem definida na cabeça de Gabigol. O jogador falou ao canal Premium Sport e revelou seu desejo de ir bem no Benfica para voltar à Inter. “Estou satisfeito por receber esta grande oportunidade de poder mostrar as minhas qualidades. Espero jogar o máximo que for possível, porque o meu objetivo é ter sucesso em Portugal para regressar à Inter”, disse o atacante.

A primeira entrevista de Gabigol como atleta dos encarnados já repercute no país luso. Ao site oficial do clube, o atacante falou sobre o interesse do Sporting, rival local do novo time do jogador. “Quem define onde vou jogar sou eu, meus pais e quem trabalha comigo. Sou do Benfica, o maior de Portugal, e isso que importa nesse momento”, afirmou.

Apesar da alegria de estar vestindo a camisa dos encarnados, o brasileiro não escondeu a insatisfação com seu período sem jogos pela equipe italiana e não entendeu sua situação no antigo clube. “A Inter é passado, não joguei muito, mas aprendi bastante. Sempre trabalhei, todos os dias, e estava pronto para jogar. Mesmo assim, não jogava”, revelou o atleta.