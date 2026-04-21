Curaçao quer "surpreender o mundo" na Copa de 2026, diz técnico

O técnico da seleção de Curaçao, Fred Rutten, sonha em ver a menor nação a se classificar para uma Copa do Mundo chegar às oitavas de final. E não apenas isso: em entrevista à AFP, ele declara seu desejo de "surpreender o mundo" no torneio de 2026, que será disputado na América do Norte.

No entanto, o treinador holandês de 63 anos enfrenta um grande desafio: ele assumiu o comando da equipe apenas quatro meses antes do Mundial — que tem início em 11 de junho — após a saída de Dick Advocaat.

Advocaat havia conduzido a equipe à classificação para a Copa do Mundo, mas decidiu deixar o cargo para cuidar de sua filha, que estava doente. Foi então que seu compatriota, que ostenta experiência no comando de PSV, Schalke 04 e Anderlecht, assumiu o cargo.

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Curaçao está no difícil Grupo E, ao lado de Alemanha, Costa do Marfim e Equador.

Pergunta: Curaçao tem condições de se classificar para a segunda fase?

Resposta: "É um sonho. Que esse sonho se torne realidade! Espero, e também desejo, que consigamos surpreender na Copa do Mundo. Nosso desejo, acima de tudo, é chocar o mundo: fazer aquilo que ninguém espera. Estamos nos preparando para estarmos prontos para a primeira partida da Copa (contra a Alemanha).

Nossos adversários não são exatamente os mais fracos que existem... Mas, ainda assim, acontece que, uma vez a cada década, ou uma vez a cada quatro anos, um país pequeno consegue surpreender. Quatro anos atrás, a Arábia Saudita derrotou a Argentina (2 a 1 e a 'Albiceleste' mais tarde se sagraria campeã mundial)...".

Dificuldade extra

P: Você assumiu a equipe há pouco tempo. Isso representa um desafio adicional?

R: "É complicado. Estou chegando a uma equipe que é realmente uma família. Normalmente, prefiro trabalhar com o meu elenco por um período mais longo para conhecer bem todos os jogadores. Mas o fato é que cheguei tarde. Conversei com Advocaat, que possui uma vasta experiência e, além disso, conquistou muitos títulos...

Discutimos a equipe, a campanha nas Eliminatórias e tudo mais que eu precisava saber. Advocaat me deu alguns conselhos. Mas, em última análise, o trabalho agora é meu. Sei qual é a essência desta equipe. Posso me apoiar naquilo que eles conquistaram anteriormente, mas tenho que fazer mais, porque acredito que, na Copa do Mundo, o nível da competição é ainda mais elevado".

P: Você tem um plano para enfrentar a Alemanha, o Equador e a Costa do Marfim?

R: "É claro, não se joga sem um plano, mas, de modo geral, as grandes equipes possuem a qualidade e o calibre necessários para nos forçar a defender mais do que o habitual. A maioria dos nossos adversários disputa os torneios mais exigentes da Europa ou da América do Sul.

Então a intensidade é muito superior àquela que nossos jogadores costumam enfrentar. No entanto, temos alguns jogadores com qualidades capazes de destravar uma partida. E isso também pode surpreender os adversários".

"Aproveitar o momento"

P: Qual é a chave para o sucesso?

R: "Tenho que incutir uma certa mentalidade nos jogadores, convencê-los de que tudo é possível, mas eles precisam estar no auge físico, em sua melhor forma. Se você não estiver em forma, é muito difícil jogar 90 minutos no mais alto nível. E, aqui, estamos no mais alto nível. É o máximo do máximo.

Precisamos de uma boa preparação prévia. Só então poderemos tomar nossas decisões. Se você joga três partidas em um curto espaço de tempo, precisa estar em forma. Essa é a base de tudo. A condição física e a mentalidade estão realmente ligadas uma com a outra".

P: Você sente o apoio e o entusiasmo na ilha pela 'Blue Wave'?

R: "Passei alguns dias em Curaçao e estava caminhando pela ilha com minha esposa. As pessoas nos reconheciam. Elas me desejavam boa sorte e diziam que esperavam nos ver surpreender na Copa do Mundo. Essa foi a mensagem do povo de Curaçao. Eles têm uma energia (positiva). Há muita energia por toda parte, entre os torcedores, os jogadores e na comissão técnica. Eles estão prontos. Prontos para fazer acontecer!"

P: Que mensagem você passará aos jogadores no momento do pontapé inicial?

R: "Minha mensagem é sempre: 'Desfrutem, aproveitem o momento'. Quando somos jovens, jogamos futebol porque amamos. É preciso manter isso, mesmo no mais alto nível. E, obviamente, participar da Copa do Mundo é um sonho para qualquer jogador de futebol. Ainda mais se você joga na segunda divisão do campeonato holandês...".

*Por AFP