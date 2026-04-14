Fluminense x Independiente Rivadavia-ARG pela Libertadores: veja onde assistir e prováveis escalações

Nesta quinta-feira, o Fluminense recebe o Independiente Rivadavia-ARG pela segunda rodada do Grupo C da Copa Libertadores da América. O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã.
Onde assistir ao vivo?
O confronto será transmitido pela Globo, ESPN e Disney+.
Como chegam as equipes?
Na primeira rodada, o Fluminense empatou em 0 a 0 com o Deportivo La Guaira e ficou na terceira colocação, com um ponto. Já o Independiente Rivadavia superou o Bolívar por 1 a 0 e, com três pontos, lidera o grupo C.
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Prováveis escalações
Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli, Paulo Henrique Ganso; Serna, Canobbio, John Kennedy.
Técnico: Luis Zubeldia
Independiente Rivadavia
Bolcato; Bonifacio, Studer, Osella, Elordi; Villa, Florentín, Fernández, Sartori; Alex Arce, Bucca.
Técnico: Alfredo Berti
Ficha técnica
Confronto: Fluminense x Independiente Rivadavia-ARG
Competição: Copa Libertadores - segunda rodada
Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio do Maracanã.
Transmissão: Globo, ESPN e Disney+.