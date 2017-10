Fernando Bob afirma que Ponte tem a obrigação de ganhar do Timão

Na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro com 32 pontos, a Ponte Preta precisa somar pontos para subir na tabela e tentar sair da zona de rebaixamento. O próximo adversário da Macaca é o líder Corinthians, que não está em boa fase, e o volante Fernando Bob destacou que o time de Campinas tem que vencer o Timão.

“Já encontramos o Corinthians em uma situação diferente (foram quatro confrontos no ano, incluindo dois na final do Paulistão). Temos a obrigação de ganhar, sabemos que é uma situação difícil, por conta do nosso momento complicado, mas cada jogo é uma história. Estamos trabalhando forte, para estarmos preparados no domingo e assim fazer um grande jogo”, afirmou o jogador de 29 anos.

“Sabemos das nossas responsabilidades. Quando eu cheguei aqui eu fui muito bem tratado, todos ficaram felizes com minha chegada e tenho que demonstrar e dar o meu melhor. Sabemos que a Ponte não está em um momento bom, mas estamos na luta em fazer o máximo para ajudar o clube. É o quarto Brasileiro que disputo pela Ponte e conheço bem a casa, a história e vamos buscar fazer sempre o melhor”, completou.

Além disso, Fernando Bob, que é um dos principais jogadores da Ponte Preta, também destacou que o clube só deixará a situação em que está se a torcida apoiar. Ele ainda ressaltou que os jogadores sofrem com a situação do time assim como os torcedores.

“Sabemos que o momento é difícil, mas a torcida tem que nos apoiar. Só juntos vamos conseguir sair dessa situação. Quanto mais eles nos apoiarem melhor para nós”, afirmou. “Do mesmo jeito que os torcedores sofrem, nós jogadores também sofremos. E para nós é pior, porque eu quando perco jogo não consigo sair de casa, fico pensando bastante e isso é ruim. Ainda bem que tem jogo domingo para não remoer isso. Estamos trabalhando forte para sair com a vitória”.

A Ponte Preta irá enfrentar o Corinthians, em jogo válido pela 31ª rodada, no domingo, às 17 horas (de Brasília), no Moises Lucarellli. Neste ano, o Timão venceu dois jogos e saiu com o título do Campeonato Paulista. Os outros dois confrontos entre os times paulistas acabaram em empate.