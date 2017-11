Felipão se despede de time chinês com festa e título da Superliga

Neste sábado, a equipe chinesa do Guangzhou Evergrande foi derrotada pelo Tianjin Quanjian, clube de Alexandre Pato, por 2 a 1, jogando em casa, em partida válida pela Superliga Chinesa de futebol. Entretanto, o resultado era o que menos importava na disputa. Já campeões do torneio, com duas rodadas de antecedência, os mandantes, comandados por Luiz Felipe Scolari, despediam-se de seu treinador.

Mesmo suspenso para a partida deste sábado, Felipão foi a campo para se despedir da torcida local e comemorar o título com os atletas de sua equipe. Não haverá renovação de contrato do comandante gaúcho. Na campanha vitoriosa, o Guangzhou somou 20 vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Em dois anos e meio no comando do time chinês, Scolari conquistou um tricampeonato da Superliga Chinesa e mais três títulos domésticos, além do triunfo na Liga dos Campeões da Ásia de 2015, conquista que levou o Guangzhou à disputa do Mundial de Clubes do mesmo ano, onde foi eliminado pelo campeão Barcelona.

Ainda não há definição sobre quem será o próximo comandante técnico do Guangzhou Evergrande, nem sobre qual será a próxima equipe treinada por Felipão.

Confira as imagens da última partida de Luiz Felipe Scolari no Guangzhou: