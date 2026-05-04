Federação vence ação sobre dupla nacionalidade de jogadores e evita caos no futebol holandês

A Federação Holandesa de Futebol (KNVB) venceu nesta segunda-feira a disputa judicial iniciada pelo NAC Breda, penúltimo colocado da primeira divisão do Campeonato Holandês, a Eredivisie, referente aos jogadores com dupla nacionalidade, que poderia obrigar a entidade a repetir até 133 jogos de seus campeonatos nacionais caso a Justiça decidisse a favor do clube.

O NAC, que está na zona de rebaixamento faltando quatro rodadas para o final da primeira divisão, queria refazer o jogo em que foi derrotado por 6 a 0 pelo Go Ahead Eagles, disputado em março, alegando que o adversário havia escalado o lateral Dean Jamesm, nascido nos Países Baixos, mas que em 2025 optou por defender a seleção da Indonésia.

Segundo os advogados do clube, qualquer jogador que abre mão da cidadania holandesa se torna um estrangeiro e, consequentemente, precisa de um visto de trabalho para exercer sua profissão no país.

A Justiça, no entanto, não acolheu o argumento: "O interesse do NAC em repetir um jogo não prevalece automaticamente sobre o interesse da KNVB em evitar problemas potencialmente graves relacionados à conclusão da Eredivisie", decidiu o juiz da cidade de Utrecht que conduziu o caso.

Um precedente jurídico favorável ao NAC Breda poderia ter levado outros clubes a seguir o mesmo caminho.

"Isso nos levaria ao caos", advertiu Marianne van Leeuwen, diretora de futebol profissional da KNVB.

Na Eredivisie, como também na segunda divisão e na liga feminina, muitos jogadores nascidos nos Países Baixos jogam por outras seleções, como Suriname, Curaçao e Indonésia, antigas colônias holandesas.

*Por AFP

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp