Everton, do Grêmio, não crê em Flamengo retrancado na Arena

Curado de uma conjuntivite, o atacante Everton chegou a ser dúvida para o jogo de quarta contra o Flamengo, às 21h45 (de Brasília), na Arena, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Questionado se ficou temeroso em ficar de fora da partida, o jogador elogiou o trabalho feito pelo departamento médico do Grêmio.

“Os médicos fizeram um trabalho bem feito e passaram toda a medicação. Não cheguei a temer em ficar de fora da partida”, garantiu o atacante.

O técnico Renato Portaluppi pode alterar o ataque com a entrada do centroavante Jael no lugar de André que vem sendo muito contestado pela torcida. Segundo Everton, a diferença entre os dois seria na questão do entrosamento.

“É mais a questão de entrosamento. Sabemos das características de ambos. Quem o Renato colocar para jogar só vai acrescentar”, afirmou.

Nessa temporada o Grêmio tem enfrentado muitos adversários fechados dentro da Arena. Para o jogo de amanhã a proposta do Flamengo pode ser igual adotada por outras equipes.

“Sempre tem a possibilidade. O Renato tem trabalhado com várias situações para furar bloqueios. Na semana passada, o São Paulo veio com essa proposta de jogar fechado e explorar os contra-ataques. Vamos manter a nossa forma de atuar. Acredito que será um jogo aberto”, declarou.