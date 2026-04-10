Aos 19 anos, Endrick anuncia que será pai

Endrick veio às redes sociais nessa sexta-feira, junto de sua esposa, Gabriely Miranda, para anunciar que serão pais. Casados desde setembro de 2024, o casal agora espera a chegada de um novo membro da família.

"Você é o nosso amor em forma de vida. 🤍🙏🏿. 'Tu me teceste no ventre.' - Salmos 139:13", escreveu Gabriely na primeira publicação com um vídeo do casal.

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Logo em seguida, o casal aparece junto em um carrossel de fotos, feitas em um ensaio fotográfico, com a legenda: "Agora somos 5 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏾🐶🐶🤍", se referindo aos cães do par.

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Endrick tem 19 anos e fará 20 em julho deste ano. Já Gabriely tem 23 anos e completa 24 em dezembro. Apesar de jovens, o atacante do Lyon e Gabriely se uniram em matrimônio com 18 e 21 anos, respectivamente, e moram juntos na Europa, devido à carreira do atleta.

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