Elenco já sente efeitos da mudança no comando técnico do Botafogo

Rio de Janeiro (RJ) – A chegada de Alberto Valentim ao comando do Botafogo já parece ter mexido de alguma maneira com o elenco, com mudança na rotina das atividades feitas na pré-temporada. Os atletas estão sendo mais exigidos, não apenas no quesito físico, mas principalmente na organização tática. Durante os trabalhos, tem sido comum o novo técnico parar o treino para corrigir algo que considere errado.

Do lado de fora, a imprensa já percebe uma maior preocupação com a marcação, que vinha sendo motivo de críticas nas últimas partidas. A ideia é que o número de faltas também sofra uma redução. “Estamos trabalhando muito para podermos fazer o Botafogo voltar aos grandes resultados este ano. O começo de trabalho tem sido proveitoso e queremos um grande resultado neste jogo contra o Nova Iguaçu”, analisou o zagueiro argentino Joel Carli.

O jogo contra o Nova Iguaçu, inclusive, vai marcar a estreia de Alberto Valentim no comando do time. O duelo, que será o primeiro da equipe na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, acontecerá no Estádio Giulitte Coutinho, em Mesquita (RJ).

A escalação do Botafogo para esta partida ainda é mistério, porém, já se espera um time diferente daquele que foi visto sob o comando de Felipe Conceição. O uso de três volantes pode voltar a acontecer. Assim, as semelhanças passariam a ser mais com o trabalho de Jair Ventura, que surtiu efeito a maior parte do tempo na temporada passada. Felipe Conceição chegou, sem sucesso, a tentar mudanças, como o esquema com três zagueiros, que fracassou na derrota de 2 a 1 para o Aparecidense-GO, na semana antes do Carnaval. O resultado custou uma precoce eliminação na Copa do Brasil.

A segunda-feira foi de trabalho em tempo integral no Botafogo. O goleiro Jéfferson, o volante Matheus Fernandes e o meia Renatinho ficaram trabalhando na academia, mas não preocupam para o choque contra o Nova Iguaçu. O lateral-direito Luis Ricardo e o apoiador Marcos Vinícius, que vem se recuperando de crises de asma e não tem previsão de retorno, treinaram a parte física separados do restante do elenco. Nesta terça-feira o Alvinegro treina na parte da tarde.