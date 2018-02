Duílio Monteiro Alves é anunciado como diretor de futebol do Corinthians

Confira este e outros vídeos em

O novo presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, conseguiu fazer um pequeno anúncio antes de levar uma copada assim que foi eleito para o triênio 2018-2020. Em meio aos protestos da torcida, o mandatário assegurou que Duílio Monteiro Alves, diretor-adjunto de futebol da gestão Mário Gobbi, volta ao clube sob o seu comando e será o novo diretor da modalidade já a partir deste domingo, chefiando o gerente de futebol, Alessandro.

“Duílio é meu diretor de futebol e já assume amanhã (domingo)”, disse Andrés. negando que vá dispensar Alessandro do cargo. “Tem que se adequar à nossa política”, observou o vencedor, que foi escoltado por um grupo que envolvia o próprio Duílio antes de ficar trancado em um dos vestiários do ginásio em que foi apurada a votação. No cargo pela segunda vez, após assumir o clube entre 2007 e 2011, ele explicou a diferença entre aquele momento e o atual.

“Mais maduro, mais consciente, mais preparado. Saber das exigências que faz o corintiano e tentar cumprir da melhor maneira possível, com atenção e respeito a todos. Vamos tentar pacificar o clube”, explicou, aos gritos de “Andrés, aqui não tem burguês” da torcida, apenas 1m atrás do local da entrevista.

“Vou acabar o mandato de deputado e ver o que fazer. Quem está fazendo isso é uma ala da torcida, fica fazendo essas coisas, infelizmente acontece isso”, continuou o dirigente, prometendo entregar à torcida um time competitivo, ainda que não consiga a contratação de um camisa 9.

“O torcedor corintiano pode esperar um time competitivo, não é só querer contratar, tem que ter oportunidade, momento. Não adianta ter só dinheiro, não queremos só um atleta, mas, sim, um ser humano”, avaliou, tecendo um breve comentário sobre o estádio de Itaquera. “Estamos pagando, mas, pelo problema social e econômico do país, temos de fazer uma renegociação”, concluiu.