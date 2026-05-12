Deyverson sai do banco e marca dois gols em 20 minutos em vitória da LDU

Saindo do banco de reservas, Deyverson marcou dois gols pela LDU no duelo da última segunda-feira pelo Campeonato Equatoriano. Foi a primeira vez que o jogador marcou um doblete pelo clube.

Contratado em janeiro, Deyverson precisou de apenas 20 minutos para balançar as redes e garantir a vitória da LDU. A equipe venceu por 3 a 1 o Mushuc Runa e garantiu a quarta colocação da competição. O ex-Palmeiras foi escolhido como melhor jogador da partida.

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Números de Deyverson na temporada

Com 16 partidas pela LDU na temporada, Deyverson balançou as redes em quatro oportunidades e deu uma assistência para gol pela equipe equatoriana.

