Debaixo de chuva, Palmeiras inicia primeira semana completa de treinamentos

Após folgar na última segunda-feira, o Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira na Academia de Futebol. Depois de bater o Bragantino por 2 a 0 no último domingo, o técnico Roger Machado terá a semana completa para trabalhar a equipe para o primeiro clássico da temporada, diante do Santos, no próximo domingo, no estádio Palestra Itália.

Para iniciar o planejamento desta semana, a primeira da temporada em que o treinador poderá comandar um maior número de atividades já que a equipe não entra em campo durante o meio de semana, o comandante adotou uma estratégia diferente. Debaixo de chuva, todos os atletas disponíveis foram para o campo e o elenco foi dividido em dois times para realizar um treinamento com o objetivo de aprimorar a troca de passes. A atividade foi realizada em apenas uma metade do campo.

Após pouco mais de 20 minutos de atividade, os atletas titulares no último domingo foram para a parte interna para a realização de um trabalho de recuperação física, enquanto os reservas seguiram em campo, para atuar em um coletivo de campo reduzido.

Neste treinamento, os únicos jogadores que não participaram foram: Edu Dracena, que segue realizando uma preparação diferenciada neste início de ano, além de Diogo Barbosa, Jean e Deyverson que seguem em fase de recuperação.

No gramado ao lado desta atividade, os quatro goleiros que compõem o elenco alviverde (Jaílson, Fernando Prass, Weverton e Daniel Fuzato) realizaram trabalhos específicos sob o comando do preparador Oscar Rodriguez.

O Palmeiras volta a treinar nesta quarta-feira, quando realiza uma atividade no período da manhã, com a presença da imprensa, e outra pela tarde, com os portões fechados. Única equipe invicta no Campeonato Paulista, o Verdão lidera o Grupo C da competição com 12 pontos. Na próxima rodada, a equipe encara o Santos, às 17h (de Brasília), no estádio Palestra Itália para a disputa de seu primeiro clássico nesta temporada.

*Especial para a Gazeta Esportiva