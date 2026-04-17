Cruzeiro x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Publicado 17/04/2026 às 20:00

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere, Record e Cazé TV.

Como chegam as equipes

O Cruzeiro chega após derrota na Libertadores por 2 a 1 para a Universidad Católica. No Brasileirão, a Raposa está em 17º, com 10 pontos. Já o Grêmio vem de vitória na Sul-Americana por 1 a 0 contra o Deportivo Riestra. No Brasileiro, o Tricolor está em 12º, com 13 pontos.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Prováveis escalações

Cruzeiro

Otávio; Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira; Arroyo, Neyser.
Técnico: Artur Jorge.

Grêmio

Weverton; Pavon, Balbuena, Gustavo Martins e Pedro Gabriel; Nardoni, Arthur, Amuzu e Enamorado; Carlos Vinicius.
Técnico: Luís Castro.

Arbitragem

Raphael Claus-SP será o árbitro do confronto.

Ficha técnica

Confronto: Cruzeiro x Grêmio
Competição: Campeonato Brasileiro - 12ª rodada
Data e horário: sábado, 18 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)
TransmissãoPremiere, Record e Cazé TV

