Cruzeiro x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Premiere, Record e Cazé TV.
Como chegam as equipes
O Cruzeiro chega após derrota na Libertadores por 2 a 1 para a Universidad Católica. No Brasileirão, a Raposa está em 17º, com 10 pontos. Já o Grêmio vem de vitória na Sul-Americana por 1 a 0 contra o Deportivo Riestra. No Brasileiro, o Tricolor está em 12º, com 13 pontos.
Prováveis escalações
Cruzeiro
Otávio; Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira; Arroyo, Neyser.
Técnico: Artur Jorge.
Grêmio
Weverton; Pavon, Balbuena, Gustavo Martins e Pedro Gabriel; Nardoni, Arthur, Amuzu e Enamorado; Carlos Vinicius.
Técnico: Luís Castro.
Arbitragem
Raphael Claus-SP será o árbitro do confronto.
Ficha técnica
Confronto: Cruzeiro x Grêmio
Competição: Campeonato Brasileiro - 12ª rodada
Data e horário: sábado, 18 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Transmissão: Premiere, Record e Cazé TV
1️⃣9️⃣ mil cruzeirenses no Mineirão! 🏟️
O Cruzeiro volta a campo neste sábado, pelo Brasileirão, e conta com a sua presença novamente! 🦊
🎟 Ingressos a partir de R$ 40: https://t.co/ufex7sOclX#CRUxGRE #PáginasHeroicas pic.twitter.com/kaOuA3zckc
— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 17, 2026