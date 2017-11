Corinthians supera média de 40 mil torcedores como mandante no Brasileiro

O Corinthians realizou o último jogo em Itaquera neste Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo, no empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, e pode celebrar uma marca importante para a sua torcida. Assim que anunciou os 46.030 pagantes para o embate, o alto-falante da arena ressaltou a média de 40.007 torcedores presentes nos 19 jogos disputados pelo Timão como mandante na competição.

Com público total de 46.369, o Timão comemorou o título com direito à taça da competição, que não havia sido entregue na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, na última semana, em partida que assegurou o título nacional. O feito fica atrás apenas das edições de 1972 e 1982 do Brasileiro, quando o clube também teve média de mais de 40 mil torcedores nas partidas. Na segunda, a melhor, os corintianos superaram a marca de 60 mil aficionados por partida.

Melhor média da competição, o Corinthians teve como recorde de público em seu estádio o presente no duelo com o Palmeiras. 46.090 estiveram presentes no estádio para apoiar o Timão na vitória por 3 a 2, que fez com que o líder respirasse com mais tranquilidade na ponta do Brasileirão e arrancasse para conquistar o título.

A audiência desta tarde fica na segunda colocação histórica do estádio, inaugurado em 2014, superando a final do Campeonato Paulista, quando o clube empatou por 1 a 1 frente à Ponte Preta. Em êxtase, os corintianos deram o seu show ao formar o mosaico “Hep7a” na arquibancada, tremulando pequenas bandeiras cedidas pelo clube.

Ao final da partida, muitos sinalizadores foram acesos, principalmente no setor Norte, destinado às organizadas. Foi justamente para lá que os jogadores rumaram logo após Cássio erguer a taça do título, com direito a fogos e bastante papel picado espalhado pelo gramado.

