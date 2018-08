Corinthians perde invencibilidade como mandante no Brasileiro

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Além de ser dominado e praticamente dar adeus às chances de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, o Corinthians viu cair neste sábado a sua invencibilidade como mandante na competição nacional. Até a derrota por 1 a 0 para os gremistas, o clube do Parque São Jorge acumulava nove duelos dentro do seu estádio, com cinco vitórias e quatro empates, 19 dos 26 pontos conquistados até o momento.

A força dentro dos seus domínios, por sinal, era talvez o único motivo para que o Timão nutrisse uma esperança mínima de alcançar os líderes, traduzida nas palavras do técnico Osmar Loss durante as últimas semanas, sempre confiante em uma “escalada” para buscar os líderes.

“Tem pouco tempo para recuperar, é levantar a cabeça para o próximo jogo”, comentou o meia Mateus Vital, que negou uma preferência no atual momento pelas competições de mata-mata, principalmente a Copa do Brasil, na qual o Timão já está entre os semifinalistas.

“Não, não é realidade (brigar só pela Copa do Brasil), a gente entra buscando os três pontos, hoje (sábado) foi um jogo abaixo tecnicamente, mas vamos levantar a cabeça”, continuou um confiante Vital, que foi utilizado apenas nos últimos 20 minutos do duelo frente aos gremistas.

O clube do Parque São Jorge agora estacionou nos 26 pontos e viu a “escalada” prevista por Osmar Loss ficar para trás. Na próxima rodada, os comandados de Osmar Loss terão pela frente a equipe do Fluminense, em duelo marcado para a próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio do Maracanã.