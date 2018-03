Corinthians inicia venda de ingressos para a final em Itaquera

Está LIBERADO FIEL! Daqui a pouco às 01h00 manhã estará liberada a venda para o jogo de ida entre CORINTHIANS x Palmeiras para os associados dos planos Minha Cadeira, Meu Amor e beneficiados com 40 pontos.

E às 10h00 abrirá para os demais sócios adimplentes. pic.twitter.com/MdiNvbVip2 — FIEL TORCEDOR (@fieltorcedor) 29 de março de 2018

O Corinthians mais uma vez correu contra o tempo e começou a vender ingressos para a primeira final do Campeonato Paulista, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), em Itaquera, durante a madrugada desta quinta. A comercialização se iniciou as 1h (de Brasília) para beneficiados (40 pontos ou mais) e sócios Meu Amor do programa Fiel Torcedor. Sócios dos outros planos poderão garantir o seu lugar na semifinal a partir das 10h.

Os ingressos, com descontos de até 65% de acordo com o plano e setor escolhidos, estarão à venda no fieltorcedor.com.br. Os valores são semelhantes aos praticados no embate frente ao Bragantino, com entradas desde R$ 54 até R$ 238, no valor de face, que não leva em conta os descontos praticados para o programa de sócios.

A prática foi a mesma adotada para o duelo desta quarta-feira, vencido nos pênaltis contra o São Paulo, em Itaquera. Depois de vencer o Bragantino na quinta-feira da semana passada, o clube colocou os ingressos à disposição apenas duas horas depois do apito final e conseguiu com que pouco mais de 43 mil pagantes acompanhassem a passagem à semifinal.

Além dos setores tradicionais, estarão disponíveis entradas para o Camarote Festa, Business Lounge e Mais Arena – setores com buffet incluído. No Camarote Festa estão disponíveis entradas para área interna (com assento) e terraço (em pé, sem assento reservado).

Sócios do plano Minha Cadeira poderão adquirir os ingressos para a decisão ao preço promocional de R$ 27. Com o Minha Cadeira, os torcedores têm o seu assento garantido em todos os jogos do Timão na Arena, além de outras prioridades e benefícios. Os planos estão à venda no www.minhacadeira.com.