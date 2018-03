Corinthians fecha patrocínio pontual para as finais do Paulista

O Corinthians acertou nesta sexta-feira um patrocínio pontual para a sua camisa na disputa das duas finais do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, agendadas para este sábado, às 16h30 (de Brasília), na Arena Corinthians, e para o dia 8 de abril, um domingo, no Allianz Parque. O novo anunciante do uniforme corintiano será o banco Agibank.

O Agibank é uma empresa de tecnologia e serviços financeiros, como conta corrente, investimentos, meios de pagamento, cartões, seguros, consórcios.Além da sua plataforma digital que já conta com mais de 600 mil clientes, tem atuação em todo o país através dos 500 pontos físicos de atendimento em mais de 400 municípios, estando presente em todos estados da Federação.

A marca do Agibank será estampada nas mangas da camisa do Corinthians nos dois jogos da final do Paulistão. Além da empresa de tecnologia que atua na área financeira, o manto alvinegro segue com os demais cinco patrocinadores: Nike, Positivo, Foxlux, Minds e Vale Express.