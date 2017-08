Confira o time titular do Corinthians que encara o Sport

O Corinthians contará com um grande reforço para a partida diante do Sport, às 19h deste sábado, em Itaquera. Sem atuar desde a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, o atacante paraguaio Ángel Romero se recuperou de um incômodo muscular e retoma a vaga no setor ofensivo.

Quem fica no banco para a entrada do camisa 11 alvinegro é Giovanni Augusto. O meia não vem aproveitando as chances como titular e sai da lista de titulares. Com isso e com Jadson ainda entregue ao departamento médico, Clayson segue no grupo dos atletas que saem jogando pelo Timão.

Os jogadores alvinegros que começam em campo contra o Leão contam com: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon e Rodriguinho; Clayson, Romero e Jô.