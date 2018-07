Com técnico interino, Palmeiras recebe o Paraná à espera de Felipão

O Palmeiras receberá o Paraná neste domingo, às 11h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tentando dar a volta por cima na competição após a derrota para o Fluminense na última quarta-feira que culminou na demissão do técnico Roger Machado, o elenco alviverde será comandado pelo técnico do time sub-20, Wesley Carvalho, enquanto Luiz Felipe Scolari não desembarca em São Paulo.

Para a partida, o treinador interino do Palmeiras não poderá contar com Felipe Melo, Edu Dracena e Luan, todos suspensos. Desta maneira, a dupla de zaga deverá ser composta por Thiago Martins e Antônio Carlos, enquanto Thiago Santos é o volante favorito para assumir uma vaga no meio-campo.

Gustavo Scarpa, que se acostumou a atuar pelas pontas com Roger Machado, treinou mais centralizado e pode ser escalado em uma nova função. Desta maneira, Lucas Lima sairia do time titular e confirmaria o que foi visto no treino da última sexta-feira, quando o jogador participou de uma atividade em campo reduzido junto com os atletas considerados reservas.

Marcos Rocha, que foi substituído no segundo tempo do duelo com o Fluminense, não teve lesão constatada, porém, será poupado. Após a realização de exames, o departamento médico acusou uma sobrecarga muscular na coxa esquerda do jogador, que vem trabalhando sob orientação de preparadores físicos para voltar à sua melhor condição.

Já o Tricolor da Vila vem de uma boa apresentação diante do Atlético Mineiro que, no entanto, terminou em derrota no Independência. Ficou como consolo para o torcedor paranista sinais claros de evolução da equipe, que ainda almeja voltar para casa com pontos somados, ainda que para isso precise buscar sua primeira vitória como visitante diante de um dos elencos mais fortes da competição.

Para a partida, o técnico Rogério Micale contará com o retorno do atacante Carlos, que não encarou o Galo por questões contratuais. Se retomar seu posto como titular, o jogador obrigará o treinador a modificar o esquema tático, já que em sua ausência a opção foi por atuar sem um centroavante. Já o lateral-esquerdo Igor e o zagueiro Rayan devem seguir vetador pelo departamento médico.

O comandante paranista acredita que o time vive um bom momento e minimiza o favoritismo do adversário. “Vamos nos ajustar contra o Palmeiras e tentar ganhar o jogo lá. São 11 contra 11. Pelo que demonstrou contra o Atlético-MG, a gente viu que a possibilidade existe. Pelo poderio do outro lado, realmente foi um jogo onde tivemos boas chances de conseguir algo melhor. A equipe está evoluindo”, concluiu.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X PARANÁ

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 29 de julho de 2018, domingo

Horário: 11h (de Brasília)

Árbitro: Wagner Reway (FIFA-MT)

Assistentes: Kleber Lúcio Gil (FIFA-SC) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Thiago Martins e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Moisés (Scarpa); Lucas Lima (Scarpa), Dudu e Willian

Técnico: Wesley Carvalho

PARANÁ: Thiago Rodrigues; Júnior, Cléber Reis, Renê Santos e Mansur; Leandro Vilela, Alex Santana, Caio Henrique (Carlos) e Nadson; Rodolfo e Silvinho.

Técnico: Rogério Micale