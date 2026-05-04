Com gol de Wesley, Roma bate Fiorentina e ainda sonha com a Champions

Nesta segunda-feira, a Roma venceu a Fiorentina por 4 a 0, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Olímpico. Os gols do time de casa foram marcados por Mancini, Hermoso, Pisilli e Wesley.

Situação da tabela

Assim, a Roma ultrapassa o Como e assume a quinta posição com 64 pontos, um a menos que a Juventus, último time na zona de classificação à Champions League. Já a Fiorentina figura no 15º lugar, com 37 pontos.

📋 Resumo do jogo

🔴🟡ROMA 4 X 0 FIORENTINA🟣⚪

🏆 Competição: Campeonato Italiano - 35ª rodada

🏟️ Local: Estádio Olímpico, Roma (ITA)

📅 Data: 04 de maio de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

⚽ Gianluca Mancini, aos 12' do 1°T (Roma)

⚽ Wesley, aos 16' do 1°T (Roma)

⚽ Hermoso, aos 33' do 1°T (Roma)

⚽ Pisilli, aos 12' do 2°T (Roma)

Como foi o jogo

Aos 12 minutos do primeiro tempo, Pisilli cobrou escanteio e Mancini cabeceou para abrir o placar. Quatro minutos depois, Wesley recebeu de Hermoso e bateu de primeira, no canto esquerdo do goleiro De Gea.

Ainda na primeira etapa, aos 33 minutos, Koné recebeu passe pela direita, avançou pela área e achou passe para Hermoso. O zagueiro, de frente para o gol, só empurrou para dentro.

A Roma completou a goleada aos 12 minutos do segundo tempo. Em jogada na área, Malen cruzou de trivela para Pisilli, que cabeceou firme, no canto direito do gol.

Próximos jogos

🔴🟡Roma

⚔️ Jogo: Parma x Roma

🏆 Competição: Campeonato Italiano - 36ª rodada

📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 13h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Ennio Tardini, em Parma (ITA)

🟣⚪Fiorentina

⚔️ Jogo: Fiorentina x Genoa

🏆 Competição: Campeonato Italiano - 36ª rodada

📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 10h(de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA)

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