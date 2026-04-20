Com dois gols contra, Fortaleza bate o Criciúma e é vice-líder da Série B

Neste domingo, o Fortaleza recebeu o Criciúma e venceu por 3 a 2 pela quinta rodada da Série B do Brasileirão, em partida disputada no Estádio Presidente Vargas. Os gols do time da casa foram marcados por Luiz Fernando, Ruan (contra) e Bruno Alves (contra), enquanto Fellipe Mateus e Bruno Alves fizeram para os visitantes.
— Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 20, 2026
Situação da tabela
Com o resultado registrado, o Fortaleza assume a vice-liderança da Série B, com 10 pontos em cinco jogos. Enquanto isso, o Criciúma é o 10º colocado da competição com sete pontos.
📋 Resumo do jogo
🔵🔴 FORTALEZA 3 X 2 CRICIÚMA 🟡⚫
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 5
🏟️ Local: Estádio Presidente Vargas
📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
Gols
⚽️ Luiz Fernando, aos 8' do 1ºT (Fortaleza)
⚽️ Fellipe Mateus, aos 13' do 1ºT (Criciúma)
⚽️ Ruan (contra), aos 29' do 1ºT (Fortaleza)
⚽️ Bruno Alves, aos 5' do 2ºT (Criciúma)
⚽️ Bruno Alves (contra), aos 32' do 2ºT (Fortaleza)
Como foi o jogo
O Fortaleza abriu o placar aos oito minutos de jogo. Após passe errado de Luciano Castán, Luiz Fernando interceptou e acertou um chute rasteiro, de fora da área, para marcar. O empate veio aos 13 minutos, quando Nicolas cruzou na área para Fellipe Mateus, que subiu sozinho, cabecear para o fundo das redes.
Aos 29, Ryan recebeu pela direita e cruzou de primeira. O zagueiro Ruan Rodrigues tentou afastar e acabou desviando contra o próprio gol, colocando o Fortaleza novamente em vantagem. O empate da equipe catarinense veio aos cinco do segundo tempo, quando Romarinho cruzou rasteio para Bruno Alves completar.
Aos 32, Bruno Alves marcaria novamente, mas desta vez, contra. Maílton tentou lançar para a área e o zagueiro do Criciúma, na tentativa de interceptar, acabou tirando o goleiro Airton da jogada.
Todos os resultados do dia
16h - Botafogo-SP 1 x 1 Atlético-GO
16h - Londrina 0 x 0 Ceará
18h - Goiás 0 x 2 Cuiabá
20h - Novorizontino 2 x 1 Athletic
Próximos jogos
🔴🔵Fortaleza🔵🔴
⚔️ Jogo: Fortaleza x CRB
🏆 Competição: Copa do Brasil
📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Castelão
🟡⚫Criciúma⚫🟡
⚔️ Jogo: Criciúma x CRB
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 6
📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Heriberto Hulse