Com a volta de Marta, Seleção anuncia convocadas para amistosos contra os EUA

Arthur Elias, treinador da Seleção Brasileira feminina, anunciou nesta quarta-feira as 26 convocadas para os amistosos contra os Estados Unidos. O destaque fica por Marta, que volta a ser convocada após a Copa América, disputada um ano atrás.

A convocação mistura experiência e renovação, com nomes consolidados como Rafaelle, Ludmila e Bia Zaneratto ao lado de jovens promessas. Entre elas, destaca-se Kaylane, de apenas 17 anos, chamada pela primeira vez para a seleção principal.

Além disso, o técnico Arthur Elias também convocou outras 30 atletas para um período de treinamentos em Itu, no interior de São Paulo, visando analisar mais nomes para a Copa do Mundo de 2027.

O Brasil enfrenta os EUA nos dias 6 de junho, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 18h30 (de Brasília), e 9 de junho, no Castelão, em Fortaleza, às 21h30 (de Brasília).

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Confira a lista das convocadas

Goleiras: Lelê (Corinthians), Lorena (Kansas City Current) e Kemelli (Fluminense).

Zagueiras: Thaís Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarci (Lyon), Lauren (Atl. de Madri), Mariza (Tigres-MEX) e Rafaelle (Orlando Pride).

Laterais: Isabela (PSG), Aline Gomes (Pachuca-MEX) e Raissa Bahia (Palmeiras).

Meias: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Ary Borges (Angel City), Yayá (PSG) e Kaylane (Flamengo).

Atacantes: Kerolin (Manchester City), Dudinha (San Diego Wave), Gio Garbelini (Atl. de Madri), Marta (Orlando Pride), Bia Zaneratto (Palmeiras), Tainá Maranhão (Palmeiras), Gabi Portilho (San Diego Wave), Ludmila (San Diego Wave) e Amanda Gutierres (Boston).

Confira as convocadas para os treinamentos

Goleiras: Camila (Cruzeiro), Kemelli (Fluminense), Nicole (Corinthians) e Morganti (Corinthians).

Zagueiras: Tayla (São Paulo), Isa Haas (América-MEX), Paloma (Cruzeiro), Kathelen (Al-Nassr), Tainara (Cruzeiro) e Fe Palermo (Palmeiras).

Laterais: Isabela (PSG), Ravenna (Cruzeiro) e Raissa Bahia (Palmeiras).

Meias: Andressa Alves (Corinthians), Clarinha (Benfica), Kailane (Flamengo), Yaya (PSG) e Ana Vitória (Corinthians).

Atacantes: Jaque (Corinthians), Evelin (Santos), Johnson (Corinthians), Priscila (América-MEX), Jheniffer (Tigres-MEX), Luany (Atlético de Madrid), Marilia (Cruzeiro), Gio (Atlético de Madrid), Adriana (Al-Qadsiah-SAU) e Geyse (América-MEX).