Cobiçado por outros clubes, Botafogo não trabalha com saída de Jair Ventura

Com um belo trabalho desde o ano passado no Botafogo, Jair Ventura já começou a despertar o interesse de outros grandes clubes do futebol brasileiro. Nos bastidores de General Severiano, os dirigentes do Glorioso sabem que Palmeiras e Santos, por exemplo, tem o comandante no radar. Mas o departamento de futebol não trabalha com a saída do treinador, que tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2018. Mesmo com a multa rescisória sendo considerada baixa para a realidade do futebol nacional, cerca de R$ 850 mil, existe a certeza no Botafogo de que Jair vai permanecer no clube.

O diretor de futebol Antônio Lopes tem iniciado o planejamento para a próxima temporada e vem mantendo contatos diários com Jair Ventura para a formação do elenco.

“Já estamos trabalhando no sentido de termos um elenco mais forte e qualificado para a próxima temporada. Isso exige, por exemplo, já vir mapeando o mercado. O Jair sempre ajuda muito e é um profissional que está muito feliz no Botafogo. Não tenho a menor dúvida de que ele vai permanecer”, disse Lopes.

O próprio treinador já vem falando sobre a próxima temporada.”O Botafogo precisa manter seus jogadores, pois eles que vão me dar condições de fazer um bom trabalho no próximo ano. A diretoria está ciente das necessidades e trabalhando no sentido de termos um time forte”, disse Jair em entrevista ao “SporTV”.

Dentro de campo o treinador comandou mais uma atividade nesta manhã de quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, e praticamente definiu a escalação que vai enfrentar o Atlético-MG no domingo, às 17h(de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este compromisso o volante Rodrigo Lindoso e o meia Marcos Vinícius, que receberam o terceiro cartão amarelo na vitória de 2 a 1 sobre o Corinthians, cumprem suspensão. Assim, eles serão substituídos, respectivamente, por Matheus Fernandes e pelo chileno Leonardo Valencia.

Dessa maneira, se nada de anormal acontecer até o dia do jogo, o Glorioso deverá formar com: Gatito Fernández, Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Víctor Luís; Matheus Fernandes, Bruno Silva, João Paulo e Leonardo Valencia; Rodrigo Pimpão e Brenner. nesta sexta-feira o elenco treina na parte da manhã.