Carille diz ter recebido elogios de Guardiola e convite para visitar o City

Demitido do Corinthians no início de novembro, o técnico Fábio Carille afirmou que deve viajar à Europa para conhecer os trabalhos realizados pelos grandes clubes. Em entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN Brasil, o treinador revelou ter recebido um convite para visitar o Manchester City.

“É buscar novos trabalhos. Entendo que é uma outra realidade. Tenho o convite do City para ficar com o Guardiola… Quem diria, de Sertãozinho para o Manchester City”, afirmou Carille.

O ex-técnico do Timão também diz que recebeu elogios de Pep Guardiola: “Ele já acompanha meu trabalho há muito tempo, e todas as pessoas que já conversaram com ele, ele sempre falou muito bem de algumas coisas. Mas é uma outra realidade”.

Em três anos atuando como treinador, Carille conquistou três campeonatos paulistas e um Campeonato Brasileiro, todos pelo Corinthians. A sua demissão ocorreu após a goleada sofrida para o Flamengo por 4 a 1, quando o estilo de jogo do Timão já vinha sendo criticado pelo perfil defensivo

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com