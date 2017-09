Buffon afirma que ainda não esqueceu derrota para o Barcelona

Principal nome do estrelado elenco da Juventus, Gianluigi Buffon afirmou que ainda não esqueceu a derrota da última terça-feira por 3 a 0 contra o Barcelona, pela primeira rodada da Liga dos Campeões. Os catalães são os rivais diretos da equipe italiano no Grupo D, que também tem o Sporting (POR) e Olympiacos (GRE).

Em entrevista para o site oficial da equipe italiana, Buffon afirmou que é algo natural estar incomodado com a derrota, já que a Juventus é uma das grandes equipes do futebol mundial. “Estamos um pouco machucados ainda com esta derrota, o que de certa forma é normal. Para quem está acostumado a ganhar e ser protagonista na maioria dos jogos, sofrer uma derrota assim é algo que magoa bastante”, disse o arqueiro.

“Podemos dizer que tivemos a sorte de enfrentar campeões como Messi ou Cristiano Ronaldo, e devemos entender o que significa jogar contra atletas do nível deles. Na Itália, não temos uma equipe ou jogadores do mesmo nível”, finalizou o goleiro, que está na Juventus desde 2001 e se tornou o principal símbolo dos atuais hexacampeões nacionais.

Com 39 anos, Buffon ainda não informou quando irá se aposentar. Enquanto isso, o craque italiano continua sua brilhante carreira, seja em títulos ou em grandes atuações. Pela Juventus, foram incríveis 626 partidas e 16 anos de clube, enquanto que na Itália já participou de 171 jogos. Além de oito títulos do Campeonato Italiano, o arqueiro foi titular na conquista da Copa do Mundo de 2006.