Brusque empata com Anápolis e perde chance de assumir liderança da Série C

Neste domingo, o Brusque assumiu a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe catarinense recebeu o Anápolis no Augusto Bauer, pela oitava rodada do torneio, e venceu por 1 a 0, com gol de Cipriano.
Situação da tabela
Com a vitória, o Brusque chegou ao topo da tabela da Série C, com 18 pontos - dois a mais que o Guarani, segundo colocado. O Anapólis, por sua vez, segue segurando a lanterna, com apenas quatro.
📋 Resumo do jogo
🟡 BRUSQUE 1 x 0 ANÁPOLIS 🔴
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro | Série C (8ª rodada)
🏟️ Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC)
📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Cipriano, aos 47' do 2ºT (São Bernardo)
Como foi o jogo?
O primeiro tempo não reservou grandes emoções no Augusto Bauer. A etapa complementar também não reservou grandes chances para nenhum dos lados, mas o Brusque aproveitou a única oportunidade clara na partida. Aos 47 minutos, Cipriano aproveitou bate e rebate na área e marcou o único gol da partida.
Confira os outros resultados da Série C:
- Inter de Limeira 0 x 0 Itabaiana
- Amazonas 1 x 2 Ferroviária
Confira os outros resultados da Série D:
- Guarany 0 x 4 Cascavel
- Oratório 3 x 3 Tuna
- Rio Branco 0 x 2 Vitória-ES
- CSE 0 x 0 Atlético-BA
- Decisão 0 x 1 Serra Branca
- CRAC 0 x 0 Uberlândia
- ABC 1 x 1 América-RN
- Parnahyba 0 x 1 Maracanã
- Brasiliense 1 x 0 Inhumas
- São Joseense 0 x 0 Brasil de Pelotas
- Araguaína 1 x 1 Porto Velho
- Jacuipense 2 x 2 Juazeirense
- Manauara 1 x 1 Manaus
- Sampaio Corrêa 4 x 0 Moto Club
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