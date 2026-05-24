Brusque empata com Anápolis e perde chance de assumir liderança da Série C

Neste domingo, o Brusque assumiu a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe catarinense recebeu o Anápolis no Augusto Bauer, pela oitava rodada do torneio, e venceu por 1 a 0, com gol de Cipriano.

Situação da tabela

Com a vitória, o Brusque chegou ao topo da tabela da Série C, com 18 pontos - dois a mais que o Guarani, segundo colocado. O Anapólis, por sua vez, segue segurando a lanterna, com apenas quatro.

📋 Resumo do jogo

🟡 BRUSQUE 1 x 0 ANÁPOLIS 🔴

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro | Série C (8ª rodada)

🏟️ Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC)

📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Cipriano, aos 47' do 2ºT (São Bernardo)

Como foi o jogo?

O primeiro tempo não reservou grandes emoções no Augusto Bauer. A etapa complementar também não reservou grandes chances para nenhum dos lados, mas o Brusque aproveitou a única oportunidade clara na partida. Aos 47 minutos, Cipriano aproveitou bate e rebate na área e marcou o único gol da partida.

Confira os outros resultados da Série C:

Inter de Limeira 0 x 0 Itabaiana

Amazonas 1 x 2 Ferroviária

Confira os outros resultados da Série D:

Guarany 0 x 4 Cascavel

Oratório 3 x 3 Tuna

Rio Branco 0 x 2 Vitória-ES

CSE 0 x 0 Atlético-BA

Decisão 0 x 1 Serra Branca

CRAC 0 x 0 Uberlândia

ABC 1 x 1 América-RN

Parnahyba 0 x 1 Maracanã

Brasiliense 1 x 0 Inhumas

São Joseense 0 x 0 Brasil de Pelotas

Araguaína 1 x 1 Porto Velho

Jacuipense 2 x 2 Juazeirense

Manauara 1 x 1 Manaus

Sampaio Corrêa 4 x 0 Moto Club

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